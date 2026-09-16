गोमती नदी संरक्षण: सीतापुर में बनेगा इको-कॉरिडोर, डीएम ने दिए विस्तृत मैपिंग के निर्देश

जागरण संवाददाता, सीतापुर। गोमती दर्शन की पहल पर गोमती नदी, उसकी सहायक नदियों, तालाबों, वेटलैंड्स, वन क्षेत्रों और जैव विविधता के समेकित संरक्षण के लिए मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय में बैठक हुई। जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर और प्रभागीय वनाधिकारी नवीन खंडेलवाल की मौजूदगी में गोमती रिवर इको-कॉरिडोर एवं इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन (समन्वित संरक्षण) मॉडल पर चर्चा हुई।

जिलाधिकारी ने कहा कि गोमती और उसकी सहायक नदियों को अलग-अलग नहीं, बल्कि एक संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र के रूप में लेकर कार्य किया जाए। उन्होंने 15 दिन के अंदर जिले में गोमती के प्रवेश से निकास बिंदु तक विस्तृत मैपिंग कराने के निर्देश दिए। सहायक नदियों के उद्गम से संगम स्थल तक के क्षेत्र, वेटलैंड्स और जलस्रोत भी चिह्नित किए जाएंगे।

बैठक में नदी और सहायक नदियों के किनारे करीब दो-दो किलोमीटर क्षेत्र में स्थित तालाबों का सर्वेक्षण और संरक्षण करने का निर्णय लिया गया। तालाबों पर अतिक्रमण को चिह्नित कर उन्हें मुक्त कराने तथा जल प्रवाह बाधित होने वाले स्रोतों के पुनर्जीवन की कार्ययोजना बनाई जाएगी। नदी किनारे स्थित धार्मिक स्थलों को भी योजना से जोड़ा जाएगा।

गोमती दर्शन के संयोजक अनुराग पांडेय ने जलस्रोतों के संरक्षण को जरूरी बताया। उन्होंने पीलभीत से लेकर लखनऊ तक गोमती की दशा से जिलाधिकारी को अवगम कराया। अध्यक्ष श्वेता सिंह ने कहा कि जिले को गोमती संरक्षण के मॉडल जिले के रूप में विकसित किया जा सकता है।