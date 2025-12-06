सीतापुर में स्वचालित सिग्नल प्रणाली से लैस होंगे पांच चौराहे, लगेंगे 20 ANPR कैमरे

संवाद सूत्र, सीतापुर। इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत शहर के पांच चौराहे को सेंसर युक्त स्वचालित सिग्नल प्रणाली से लैस किया जाएगा। चौराहों पर करीब 20 एएनपीआर (ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर) कैमरे लगाए जाएंगे। नियम विरुद्ध संचालन पर स्वत: वाहनों के ई-चालान होंगे। इस प्रणाली के लागू होने से लोगों को जाम से निजात मिलेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिले में वाहनों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। सभी मार्गों पर जाम की समस्या देखने को मिल रही है। शहर की यातायात व्यवस्था भी पुराने तरीके से संचालित हो रही है। ट्रैफिक सिपाही चौराहों पर खड़े होकर यातायात व्यवस्था को संभाल रहे हैं। जल्द ही इस व्यवस्था में बदलाव देखने को मिलेगा।

महानगरों की तर्ज पर चौराहे पर ऑटोमेटिक सिग्नल प्रणाली स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इसके अंतर्गत सेंसर युक्त सिग्नल लगाए जाएंगे। इसमें ई चालान कटने की व्यवस्था भी रहेगी। ट्रैफिक सिग्नल प्रणाली लागू होने से यातायात व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है।

फुटपाथ पर न रहे अतिक्रमण नगर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए जिलाधिकारी डा़ राजा गणपति आर ने कार्य प्रारंभ कर दिया है। पहले चरण में पांच चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने के साथ एएनपीआर कैमरे लगाने की जगह चिह्रित की गई है। जिलाधिकारी ने नगर पालिका व यातायात के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि फुटपाथ पर किसी भी तरह का अतिक्रमण न मिले। इसको लेकर जरूरी कदम उठाएं।

इन चौराहे पर लगेंगे सिग्नल रोडवेज, लालबाग, कोट चौराहा, मंडी चौराहा, आंख अस्पताल मार्ग। मार्ग पर गलत खड़े वाहन की मिलेगी जानकारी इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत मार्ग पर यदि आपका वाहन गलत दिशा में खड़ा है तो यातायात कार्यालय से पुलिस कर्मी वायरलेस के माध्यम से कार्रवाई के निर्देश देगा। यातायात कर्मी रिकवरी वाहन से वाहन को जब्त कर लेगा।