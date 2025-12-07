सीतापुर में अलग-अलग मार्ग दुर्घटनाओं में तीन की मौत, होमगार्ड समेत छह घायल

जागरण टीम, सीतापुर। अलग-अलग स्थानों पर हुए हादसों में तीन की मौत हो गई। वहीं होमगार्ड समेत छह गंभीर रूप से घायल हो गए। चार को ट्रामा सेंटर के लिए रेफर किया गया है। रामकोट : कोतवाली देहात के मीननगर निवासी हेमराज गांव के मुकेश की ट्रैक्टर ट्राली से गन्ना लेकर जवाहरपुर चीनी मिल गए थे। यहां कांटा के पास रविवार की सुबह ट्राली की रस्सी खोलते समय पड़ोस से निकल रहे ट्रैक्टर ट्राली की चपेट में आ गए। दोनों ट्राली के बीच दबने से हेमराज की मौत हो गई। थानाध्यक्ष सुरेश पटेल ने बताया कि हादसे में किसान की मौत हुई है, जांच की जा रही है।

बाइक समेत गड्ढे में गिरा सवार, दबकर मौत महाराजनगर : तालगांव के कामापुर गांव निवासी संजय पुत्र बाबूराम बिसवां में वर्मा प्रिंटिंग प्रेस पर काम करते हैं। वह शनिवार की देर शाम बाइक से घर लौट रहे थे। महाराजनगर-मानपुर रोड पर उनकी बाइक अनियंत्रित होकर पानी भरे गड्ढे में गिर गई। संजय बाइक के नीचे दब गए। बाइक पर दो बोरी डीएपी खाद बंधी थी। जिसके नीचे दबकर डूबने से उनकी मौत हो गई। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला। संजय के परिवार में पत्नी रेनू, दो बेटे आकाश, शरद व एक बेटी दीपिका है। हादसे की सूचना पर परिवार में कोहराम मच गया।

बाइकें भिड़ीं, एक की मौत भाई घायल रेउसा : माधवपुरवा के सलमान व मुतलीन पुत्र बाबू बाइक से मियांपुरवा गए थे। शनिवार की रात बाइक से गांव लौट रहे थे। मियांपुरवा-रसूलपुर मार्ग पर सामने से आ रहे सुजातपुर के गुड्डू की बाइक से टक्कर हो गई।

घायल सलमान व मुतलीन को सीएचसी लाया गया, यहां सलमान को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं रामपुर मथुरा के प्रमोद अपनी मां कौशल्या, पत्नी सुनीता के साथ बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। रेउसा-तंबौर मार्ग पर बंभनावा के पास बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में सभी घायल हो गए। प्रमोद व कौशल्या को सीएचसी से ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया।

पिकअप की टक्कर से होमगार्ड गंभीर सीतापुर : इमलिया सुल्तानपुर के रामचंद्र आदिम होमगार्ड के रूप में अतिरिक्त मजिस्ट्रेट कार्यालय में तैनात हैं। वह ड्यूटी पर जाने के लिए बाइक से निकले थे। सामने से आ रही पिकअप ने टक्कर मार दी। चालक वाहन समेत भाग गया। घायल को जिला अस्पताल से ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया।