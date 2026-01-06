सीतापुर में रेउसा-महमूदाबाद मार्ग का होगा चौड़ीकरण, बहराइच की राह होगी आसान; 3 लाख की आबादी को होगा सीधा फायदा

संवाद सूत्र, जागरण महमूदाबाद (सीतापुर)। रेउसा-महमूदाबाद मार्ग 82 करोड़ 44 लाख रुपये से चौड़ा किया जाएगा। मार्ग की चौड़ाई को सात से बढ़ाकर दस मीटर किया जाएगा। इससे करीब तीन लाख आबादी भी लाभान्वित होगी। इस मार्ग से प्रतिदिन करीब तीन हजार से अधिक वाहन गुजरते हैं। मार्ग चौड़ा होने से नेपाल से लेकर बहराइच तक जाना और सुविधाजनक हो जाएगा।

रेउसा-महमूदाबाद मार्ग 30 किलोमीटर लंबा है। मार्ग के चौड़ीकरण के लिए मुख्यमंत्री ने 82 करोड़ 44 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। यह मार्ग अभी तक सात मीटर ही चौड़ा है, जिसकी चौड़ाई बढ़ाकर 10 मीटर की जाएगी। इस मार्ग पर यातायात अधिक है।

बहराइच, लखीमपुर, बलरामपुर से लेकर नेपाल तक जाने वाले वाहन इधर से गुजरते हैं। इसके अलावा रेउसा, तंबौर, लहरपुर के लिए वाहन निकलते हैं। इसी मार्ग से शिवभक्त बाराबंकी के लोधेश्वर व लखीमपुर के गोला गोकर्णनाथ कांवड़ लेकर जाते हैं।

मार्ग पर यातायात अधिक होने से मार्ग कई जगह खराब भी हो गया है। जिससे वाहनों को दिक्कतें हो रहीं थीं। इसी मार्ग पर नए दो नए उद्योग भी स्थापित हो रहे हैं। इसके अलावा सेमरी में बंद कताई पड़ी कताई मिल को औद्योगिक क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। जिससे भारी वाहनों का आवागमन बेहतर तरीके से हो सकेगा।



इन स्थानों के लिए मार्ग से गुजरते हैं वाहन

इस मार्ग से लखनऊ से महमूदाबाद होकर रेउसा, तंबौर, बहराइच, बलरामपुर, नेपाल, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर के लिए वाहन गुजरते हैं। इसके साथ नूरपुर, जाफरपुर, समनापुर, जाफरपुर, बाबाकुटी, सेमरा, सेमरी, पर्वतपुर, डफरा, ढखवा, गोड़ैचा, चंदौली, मियापुरवा, थानगांव, रामपुर मथुरा समेत 220 गांवों के लोगों का मार्ग से आवागमन होता है। मार्ग चौड़ा होने से आसपास इलाके की करीब तीन लाख आबादी को फायदा मिलेगा। मार्ग की चौड़ाई बढ़ने से हादसों में भी कमी आएगी।