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सीतापुर आवासीय विद्यालय में छात्र से कुकर्म, सात छात्रों पर मुकदमा दर्ज

By Durgesh Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
Updated: Sat, 15 Aug 2026 02:29 PM (IST)

सीतापुर के एक आवासीय विद्यालय में कक्षा छह के छात्र ने कक्षा आठ के सात छात्रों पर कुकर्म का आरोप लगाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि जिलाधिकारी ने भी एक जांच समिति गठित की है।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

HighLights

  1. कक्षा छह के छात्र ने सात वरिष्ठ छात्रों पर कुकर्म का आरोप लगाया।

  2. शिक्षकों पर कार्रवाई न करने और धमकी देने का भी आरोप।

  3. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की, डीएम ने समिति बनाई।

संवाद सूत्र, जागरण, महमूदाबाद (सीतापुर)। समाज कल्याण विभाग के एक आवासीय विद्यालय में कक्षा छह के छात्र ने कक्षा आठ के सात छात्रों पर कुकर्म का मुकदमा लिखवाया है। पीड़ित छात्र का कहना है कि आरोपित छात्रों ने उसके साथ कई बार कुकर्म किया। इस अनैतिक कार्य को उजागर करने पर जान से मारने की धमकी दी। वहीं, जानकारी होने पर भी शिक्षकों ने आरोपित छात्रों पर कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने मुकदमा लिखकर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया है, जिसके बयान भीदर्ज कर लिए गए हैं।

संदना थाना क्षेत्र के एक गांव के छात्र ने प्रवेश परीक्षा पास करके समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित एक विद्यालय अप्रैल में दाखिला लिया था। 13 अप्रैल से उसने आवासीय विद्यालय में रहकर पढ़ाई शुरू की थी। इसके कुछ दिन बाद विद्यालय के कक्षा आठ के पांच छात्र उसे अपने कमरे में बुलाने लगे और अनैतिक कार्य का दबाव बनाया। बालक ने उनकी बात नहीं मानी तो उसके साथ जबरन कुकर्म किया गया। इसमें दो अन्य छात्रों ने आरोपितों का साथ दिया।

पीड़ित ने शिक्षकों से शिकायत भी की, लेकिन आरोपितों पर कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में अरोपितों की हिम्मत और भी बढ़ गई। आरोपितों ने कई बार कुकर्म किया। परेशान होकर पीड़ित ने 11 अगस्त को अपने पिता को फोन किया। इसके अगले दिन पिता विद्यालय पहुंचे तो भी प्रधानाचार्य और शिक्षकों ने उनकी बात नहीं सुनी।

ऐसे में पीड़ित ने 13 अगस्त को उच्च अधिकारियों से शिकायत की। शिकायत के कुछ देर बाद ही पुलिस पीड़ित के पिता से संपर्क किया और गुरुवार देर रात सात अरोपितों पर मुकदमा लिख लिया। शुक्रवार को पीड़ित का चिकित्सकीय परीक्षण कराके बयान भी हो दर्ज कर लिए गए।

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जिलाधिकारी ने गठित की जांच समिति
पुलिस के साथ ही प्रकरण की जांच प्रशासन भी कर रहा है। जिलाधिकारी डा. राजा गणपति ने उपजिलाधिकारी महमूदाबाद अभिषेक प्रियदर्शी और उप मुख्य चिकित्साधिकारी डा. एमएल गंगवार को जांच के आदेश दिए हैं। यह शमित विद्यालय जाकर प्रकरण की जांच करेगी।

पीड़ित की तहरीर पर कक्षा आठ के सात छात्रों पर मुकदमा लिखा गया है। पीड़ित का चिकित्सकीय परीक्षण कराकर उसके बयान दर्ज कर लिए गए हैं। साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

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- वेद प्रकाश श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी नगर।