सीतापुर आवासीय विद्यालय में छात्र से कुकर्म, सात छात्रों पर मुकदमा दर्ज

संवाद सूत्र, जागरण, महमूदाबाद (सीतापुर)। समाज कल्याण विभाग के एक आवासीय विद्यालय में कक्षा छह के छात्र ने कक्षा आठ के सात छात्रों पर कुकर्म का मुकदमा लिखवाया है। पीड़ित छात्र का कहना है कि आरोपित छात्रों ने उसके साथ कई बार कुकर्म किया। इस अनैतिक कार्य को उजागर करने पर जान से मारने की धमकी दी। वहीं, जानकारी होने पर भी शिक्षकों ने आरोपित छात्रों पर कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने मुकदमा लिखकर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया है, जिसके बयान भीदर्ज कर लिए गए हैं।

संदना थाना क्षेत्र के एक गांव के छात्र ने प्रवेश परीक्षा पास करके समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित एक विद्यालय अप्रैल में दाखिला लिया था। 13 अप्रैल से उसने आवासीय विद्यालय में रहकर पढ़ाई शुरू की थी। इसके कुछ दिन बाद विद्यालय के कक्षा आठ के पांच छात्र उसे अपने कमरे में बुलाने लगे और अनैतिक कार्य का दबाव बनाया। बालक ने उनकी बात नहीं मानी तो उसके साथ जबरन कुकर्म किया गया। इसमें दो अन्य छात्रों ने आरोपितों का साथ दिया।

पीड़ित ने शिक्षकों से शिकायत भी की, लेकिन आरोपितों पर कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में अरोपितों की हिम्मत और भी बढ़ गई। आरोपितों ने कई बार कुकर्म किया। परेशान होकर पीड़ित ने 11 अगस्त को अपने पिता को फोन किया। इसके अगले दिन पिता विद्यालय पहुंचे तो भी प्रधानाचार्य और शिक्षकों ने उनकी बात नहीं सुनी।