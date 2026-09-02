सीतापुर में बारिश से गिरी कच्चे घर की दीवार, मलबे में दबकर हुई दो की मौत

संवाद सूत्र,कसमंडा (सीतापुर)। महोली के गौरा गांव में बारिश के चलते मंगलवार की रात करीब आठ बजे कच्ची दीवार ढह गई। इसके मलबे में दबकर एक युवक व बालिका की मौत हो गई, जबकि एक बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उधर, मछरेहटा के राठौरपुर में बारिश से तीन घर और स्वास्थ्य उपकेंद्र की चहारदीवारी गिर गई।

गौरा गांव के 32 वर्षीय नेकराम पुत्र बचनू, पांच वर्षीय लक्ष्मी पुत्री अमित व आठ वर्षीय मोहित पुत्र गुड्डू घर में कच्ची दीवार पर रखे छप्पर के नीचे बैठे थे। अचानक से दीवार भरभराकर गिर गई। इसके नीचे तीनों दब गए। परिवारजन व ग्रामीणों ने मलबे को हटाया। इसमें नेकराम व लक्ष्मी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मोहित घायल हो गए।

ग्रामीण मोहित को सीएचसी कसमंडा लेकर पहुंचे जहां उपचार चल रहा है। घटना की सूचना कसमंडा पुलिसकर्मी सीएचसी पहुंचे और परिवारजन से घटना की जानकारी हासिल की। ग्रामीणों ने बताया मामले की जानकारी एसडीएम सिधौली अवनीश कुमार को दे दी गई है।