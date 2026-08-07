सीतापुर मिड-डे मील में लापरवाही के बाद प्रधानाध्यापिका और रसोइया पर मुकदमा, हो सकती गिरफ्तारी

संवाद सूत्र, महमूदाबाद (सीतापुर)। प्राथमिक विद्यालय छंगापुर में विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन (एमडीएम) में पानी वाली सब्जी व जली रोटी परोसने के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है।

जिलाधिकारी के आदेश पर खंड शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाध्यापिका और रसोइया पर विश्वासघात का मुकदमा लिखाया है। इसमें दस वर्ष के कारावास का प्रविधान है। इसके चलते दोनों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। पुलिस ने साक्ष्य संकलन शुरू कर दिया है।

सोमवार की शाम इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर. ने बीएसए डा. गोरखनाथ पटेल को जांच के आदेश दिए थे। बुधवार को बीएसए विद्यालय पहुंचे तो विद्यार्थियों के साथ अभिभावक भी एमडीएम में गड़बड़ी के बारे में बताया था।

अभियान चलाकर जांची एमडीएम की गुणवत्ता जिलाधिकारी के आदेश पर गुरुवार को जिला व ब्लॉक स्तर पर गठित टास्क फोर्स में शामिल अधिकारियों ने विद्यालयों का निरीक्षण कर भोजन की गुणवत्ता जांची। इसमें जिला स्तरीय अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और नगर पालिका व नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों के अलावा अन्य विभाग के अधिकारी शामिल रहे। अधिकारी इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को देंगे।

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