Sitapur: पैरोल पर छूटकर आए शख्स ने छोटे भाई की पत्नी को मारी गोली, मौत; कर चुका है पिता, चाचा-चाची की हत्या

संपत्ति विवाद को लेकर एक व्यक्ति ने अपने छोटे भाई की पत्नी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना के समय छोटा भाई खेत पर गया था। हत्या का आरोपित भाग निकला। आरोपित पहले से तीन हत्याओं के मामले में जेल जा चुका है। सीओ मिश्रिख सुशील कुमार यादव ने बताया कि सहादत नगर में युवती की हत्या उसके जेठ ने की है।

आरोपित हत्या के बाद भाग गया है। केस दर्ज कर तलाश की जा रही है।

Your browser does not support the audio element.

सीतापुर, जागरण टीम: संपत्ति विवाद को लेकर एक व्यक्ति ने अपने छोटे भाई की पत्नी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना के समय छोटा भाई खेत पर गया था। हत्या का आरोपित भाग निकला। आरोपित पहले से तीन हत्याओं के मामले में जेल जा चुका है। सहादत नगर निवासी शीबू पुत्र नजीर बेग बुधवार की शाम पांच बजे खेत पर गया था। खेत पर धान की रोपाई की जा रही थी। घर पर शीबू की पत्नी की हिना अकेली थी। बताया जाता है कि शीबू का बड़ा भाई जावेद तमंचा लेकर घर पहुंचा और हिना को गोली मार दी। इसके बाद जावेद भाग गया। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। हिना की मौके पर ही मौत हो गई थी। जानकारी पाकर शीबू खेत से भागते हुए घर पहुंचा। सूचना पर सीओ सुशील कुमार यादव, कोतवाली प्रभारी जितेंद्र ओझा पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे। सीओ ने परिवारीजन व ग्रामीणों के बयान लिए। पिता, चाचा व चाची की कर चुका हत्या हत्यारोपित जावेद ने 2012 में संपत्ति को लेकर अपने पिता नजीर बेग, चाचा जहीर बेग, चाची नूरजहां को एक साथ गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में आरोपित जेल जा चुका है। इस समय जावेद पैरोल पर चल रहा था। पैरोल की अवधि जुलाई माह के अंत में पूरी होने वाली थी। इसके बाद उसे पुन: जेल जाना था। इस बीच उसने भाई की पत्नी की हत्या कर दी। संपत्ति नहीं दिया था हिस्सा चाचा व चाची की हत्या के बाद जावेद ने जेल से छूटने के बाद उनकी संपत्ति अपने नाम करा ली थी। इसको लेकर शीबू नाराज था। शीबू भी चाचा-चाची की संपत्ति में हिस्सा मांग रहा था। इसको लेकर जावेद ने शीबू व उसकी पत्नी की हत्या की धमकी थी। सीओ मिश्रिख सुशील कुमार यादव ने बताया कि सहादत नगर में युवती की हत्या उसके जेठ ने की है। जेठ पहले से हत्यारोपित है। उसके पैरोल पर होने की बात पता चली है। आरोपित हत्या के बाद भाग गया है। केस दर्ज कर तलाश की जा रही है।

Edited By: Shivam Yadav