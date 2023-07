Sitapur: तकनीकी खराबी के चलते खैराबाद टोल पर कामकाज ठप, लगा लंबा जाम; 45 मिनट तक परेशान रहे लोग

मंगलवार की दोपहर करीब 245 बजे खैराबाद स्थित टोल के कंप्यूटर के यूपीएस को रीसेट करने के दौरान दोबारा लॉग-इन नहीं हो रहा था। इससे कामकाज ठप हो गया। इस कारण से वाहनों को गुजारने का काम नहीं हो सका। कुछ देर इंतजार के बाद वाहन से यात्रियों ने निकलना शुरू कर दिया। टोल खिड़की पर जाकर पता करने पर नेटवर्क में दिक्कत होना बताया गया।

संसू, सीतापुर। लखनऊ हाईवे पर मंगलवार को खैराबाद टोल प्लाजा पर तकनीकी खामियों के चलते कामकाज ठप हो हो गया। इससे वाहन टोल नहीं गुजारे जा सके, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। इससे जाम लग गया। करीब 45 म‍िनट के बाद यूपीएस में आई तकनीकी खामी को दूर किए जाने पर दोबारा कामकाज शुरू होने पर वाहनों को गुजारा गया। हालांकि, टोल प्रशासन का कहना है कि महज तीन से चार मिनट तक ही वाहनों को रोका गया था। दोपहर 2:45 पर ठप हुआ कामकाज मंगलवार की दोपहर करीब 2:45 बजे खैराबाद स्थित टोल के कंप्यूटर के यूपीएस को रीसेट करने के दौरान दोबारा लॉग-इन नहीं हो रहा था। इससे कामकाज ठप हो गया। इस कारण से वाहनों को गुजारने का काम नहीं हो सका। कुछ देर इंतजार के बाद वाहन से यात्रियों ने निकलना शुरू कर दिया। टोल खिड़की पर जाकर पता करने पर नेटवर्क में दिक्कत होना बताया गया। जाम में फंसे लोगों ने क्‍या कहा सीतापुर से लखनऊ जा रहे मयंक कुमार ने बताया कि वह करीब आधे घंटे से टोल न चलने की वजह से फंसना पड़ा। इसी तरह बरेली से आ रहे संदीप कुमार ने बताया कि करीब 15 मिनट से उनका वाहन टोल न चलने की वजह से क्रास नहीं हो पाया। देखते ही देखते टोल प्लाजा के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन लग गई। इन वाहनों में एक प्राइवेट एंबुलेंस भी फंस गई। यह एंबुलेंस मरीज को लखनऊ ले जा रही थी। गनीमत रही इस दौरान मरीज के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई। 3:30 पर तकनीकी खामी दूर होने के बाद ही वाहनों को गुजारा गया। बंदरों की वजह से हुआ हादसा; चली गई दो भाइयों की जान- हाईवे पर क्‍या हुआ सुनकर उड़ जाएंगे होश... खैराबाद टोल मैनेजर संजीव सिंह ने बताया क‍ि टोल में प्लाजा के कंप्यूटर के यूपीएस को री-सेट किया जा रहा था। इसी दौरान यूपीएस खिसक गया, जिससे स्विच टूट गया था। रीसेट होने के बाद लॉग-इन में कुछ देर लगी। इसलिए तीन से चार मिनट के लिए टोल बंद करना पड़ा। उसके बाद अधिकांश गाड़ियों को बिना शुल्क लिए ही निकाल दिया गया।

