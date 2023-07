Sitapur: पेड़ की डाल टूटने से बच्ची की मौत, 12 घायल; उमस भरी गर्मी से बचने के लिए बैठे थे पीपल के पेड़ के नीचे

पेड़ के नीचे बैठी संजय की आठ वर्षीय बेटी जूली डाल के नीचे दब गई जिसमें जूली की मौके पर ही मौत हो गई। 12 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण एकत्र हो गए। उन्होंने डाल को हटाया और घायलों को सीएचसी लहरपुर ले गए। कोतवाल मुकुल प्रकाश वर्मा ने ग्रामीणों से बात की और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद से ग्रामीण घबराए हैं।

Sitapur: पेड़ की डाल टूटने से बच्ची की मौत, 12 घायल; उमस भरी गर्मी से बचने के लिए बैठे थे

