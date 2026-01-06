Language
    सीतापुर में जमीन विवाद पर फायरिंग, युवक गंभीर; प्रधान समेत चार आरोपी गिरफ्तार

    By Badri Vishal Awasthi Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 03:34 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, सीतापुर। अजीजपुर गांव में रविवार को जमीन पर कब्जे के मामले में फायरिंग हो गई। इसमें इंद्रपाल व उनका पुत्र शैलेंद्र जख्मी हो गए। शैलेंद्र को ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया था। पुलिस ने पांच नामजद समेत 12 अज्ञात पर मुकदमा लिखा था। पुलिस ने प्रधान समेत चार आरोपितों काे गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है।

    अजीजपुर में राजेश गुप्ता साथियों के साथ जमीन पर निर्माण करवा रहे थे। गांव के इंद्रपाल ने पुत्र शैलेंद्र के साथ पहुंचकर विरोध किया कि जमीन उनकी है। वह केवल खरीदी गई जमीन पर ही निर्माण कराएं। इसको लेकर विवाद हो गया था। आरोप है कि राजेश पक्ष से फायरिंग कर दी गई, जिसमें इंद्रपाल व शैलेंद्र घायल हो गए।

    घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां से शैलेंद्र को ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया था। पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी नेहा त्रिपाठी ने गांव पहुंचकर जांच की थी। पुलिस ने राजेश गुप्ता, अनिल गुप्ता, प्रधान दिलीप गुप्ता, अमित मेहरोत्रा, तेज कुमार व 12 अज्ञात पर संबंधित धाराओं में मुकदमा लिखा गया था।

    थानाध्यक्ष नैमिषारण्य नवनीत मिश्र ने बताया कि राजेश गुप्ता, दिलीप गुप्ता, संतोष कलवार, सत्य प्रकाश को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, अन्य की तलाश की जा रही है।