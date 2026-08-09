सीतापुर में गोन नदी पर बनेंगे दो नए पुल, 16.50 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार

संवाद सूत्र, सीतापुर। गोन नदी पर दुल्लापुर और फूूलपुर के पास लखाई घाट के पास पुल बनेगा। सरकार ने दोनों पुलों के लिए साढ़े सोलह करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।

पुल बनने से करीब सौ से अधिक गांवों के लोगों के साथ एक लाख से अधिक लोगों को सुविधा मिलेगी। पुल निर्माण के लिए रविवार को भूमि पूजन पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष राजेश वर्मा व बिसवां विधायक निर्मल वर्मा ने किया।

पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार विकास पर ध्यान दे रही है। हर वर्ग के लोगों को सरकार ने योजनाओं से लाभान्वित किया है। सड़क, पुल, पुलिया जैसे कार्य प्राथमिकता से कराए जा रहे हैं।

लोगों का आवागमन होगा सुगम इन पुलों के बनने से लोगों का आवागमन सुगम होगा। विधायक ने कहा कि इन पुलों के बनने से लोग सीधे हाईवे तक पहुंच सकेंगे। अब तक लाेग 15 किलोमीटर का चक्कर लगाकर गंतव्य पहुंचते थे।

चुनाव होने के बाद से वह प्रयासरत थे। पुल बनने से लाखों लोगों को सुविधा होगी। पुल न होने से लोग कई-कई किलोमीटर का चक्कर काटते थे। भाजपा सरकार आम जन की जरूरतों पर विशेष ध्यान दे रही है। रवि सिंह, दीपक शुक्ल, जेपी सिंह, रवि तिवारी, आशुतोष मिश्र, मनोज यादव, आशा शर्मा, संदीप शुक्ल, सतीश मिश्र, परशुराम आदि मौजूद रहे।