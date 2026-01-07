डीएम राजा गणपति आर ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर का किया निरीक्षण, अव्यवस्थाओं पर CHO के खिलाफ कर दी कार्रवाई
जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर वजीरनगर का बुधवार को निरीक्षण किया। उन्होंने अव्यवस्थाओं पर सीएचओ (कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर) की सेव ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, सीतापुर। जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर वजीरनगर का बुधवार को निरीक्षण किया। उन्होंने अव्यवस्थाओं पर सीएचओ (कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर) की सेवा समाप्ति के साथ वार्षिक वेतन वृद्धि व अन्य कटौती करने के निर्देश दिए। साथ ही रजिस्टर में कमियां मिलने पर एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रतिकूल प्रविष्टि व मुख्य सेविका को नोटिस जारी करने को कहा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं। अन्यथा की स्थिति में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिसावां की अधीक्षक की जवाबदेह होंगे।
पिसावां ब्लॉक के आयुष्मान आरोग्य मंदिर वजीरनगर पर बुधवार सुबह जिलाधिकारी डा़ राजा गणपति आर पहुंचे। अस्पताल में निरीक्षण के दौरान उनको हाई रिस्क प्रेगनेंसी (एचआरपी) रजिस्टर में कमी मिली। इस पर एएनएम डाली मिश्रा को प्रतिकूल प्रविष्टि व मुख्य सेविका को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।
इसी क्रम में अस्पताल में व्यवस्थाएं दुरुस्त न मिलने पर सीएचओ शोभित मिश्र की सेवा समाप्ति की नोटिस देने के साथ वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य कटौतियां करने के निर्देश दिया। कहा, आशाएं ज्यादा-ज्यादा संस्थागत प्रसव कराने के लिए लोगों को जागरूक करें। कुपोषित व अतिकुपोषित रजिस्टर में गड़गड़ी पर आंगनबाड़ी ऊषा शुक्ला को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा़ सुरेश कुमार भी उपस्थित रहे।
