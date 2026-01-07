संवाद सूत्र, सीतापुर। जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर वजीरनगर का बुधवार को निरीक्षण किया। उन्होंने अव्यवस्थाओं पर सीएचओ (कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर) की सेवा समाप्ति के साथ वार्षिक वेतन वृद्धि व अन्य कटौती करने के निर्देश दिए। साथ ही रजिस्टर में कमियां मिलने पर एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रतिकूल प्रविष्टि व मुख्य सेविका को नोटिस जारी करने को कहा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं। अन्यथा की स्थिति में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिसावां की अधीक्षक की जवाबदेह होंगे।

पिसावां ब्लॉक के आयुष्मान आरोग्य मंदिर वजीरनगर पर बुधवार सुबह जिलाधिकारी डा़ राजा गणपति आर पहुंचे। अस्पताल में निरीक्षण के दौरान उनको हाई रिस्क प्रेगनेंसी (एचआरपी) रजिस्टर में कमी मिली। इस पर एएनएम डाली मिश्रा को प्रतिकूल प्रविष्टि व मुख्य सेविका को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।