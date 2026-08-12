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    सीतापुर में प्रधान और दो सिपाहियों सहित पांच पर एससी-एसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज, मनरेगा मजदूरी हड़पने का मामला

    By Durgesh Dwivedi Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 11:43 PM (IST)

    सीतापुर के महमूदाबाद में मनरेगा मजदूरी हड़पने और धमकी देने के मामले में प्रधान, दो सिपाहियों समेत पांच लोगों पर एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. मनरेगा मजदूरी हड़पने, धमकी देने का आरोप।

    2. प्रधान, दो सिपाही समेत पांच पर केस।

    3. एससी-एसटी कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई।

    जागरण संवाददाता, सीतापुर। महिला की मनरेगा मजदूरी हड़पने और उसे अपमानित करने के मामले में प्रधान और सिपाहियों समेत पांच पर बुधवार को एससी-एसटी अधिनियम के तहत मुकदमा लिखा गया है।

    एससी-एसटी अदालत के आदेश पर महमूदाबाद कोतवाली में यह मुकदमा लिखा गया है। तमाम कोशिश के बाद मुकदमा नहीं लिखे जाने पर पीड़िता के पुत्र के अदालत की शरण ली थी।

    खंतापुर के राहुल की मां माधुरी मनरेगा मजदूर हैं। राहुल का आरोप है उनकी मां समेत अन्य मनरेगा मजदूरों का पैसा रमदारी के प्रधान सतेन्द्र मौर्य और उनका काम काज देखने वाले टिंकू उर्फ अमरेन्द्र ने फर्जी तरीके से अन्य खातों में भेजकर निकाल लिया था। इसकी शिकायत उन्होंने 25 मई को अधिकारियों से की थी।

    इसके बाद प्रधान और उनके सहायक ने नूरपुर चौकी में तैनात सिपाही सुनील मिश्र व कुलदीप सिंह व खंतापुर दीपू वर्मा के साथ मिलकर उनकी मां को धमकी दी। जाति सूचक गालियां भी दीं।

    कोतवाली में मुकदमा लिखाने पहुंचे तो वहां से भगा दिया गया। इस पर राहुल ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र भेजा फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में उन्होंने एससी-एसटी कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने मुकदमा लिखे जाने का आदेश दे दिया। कोतवाल भानु प्रताप सिंह ने बताया कि मुकदमा लिखकर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

    प्रतिबंधित पेड़ काटने पर जुर्माना मांगा तो वन दारोगा को दी धमकी

    अटरिया (सीतापुर) : बिना परमिट पेड़ कटान करने में वन दारोगा को धमकाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुकदमा लिखा है। बदनपुर उनई में बिना अनुमति प्रतिबंधित प्रजाति के दो गूलर व तीन आम के पेड़ काटे गए।

    जांच करने पहुंचे वन दारोगा ने ठेकेदार से जुर्माना जमा करने को कहा तो उसने अभद्रता से बात करते हुए मारने की धमकी दी। थानाध्यक्ष लाल बहादुर मिश्र ने बताया कि वन दारोगा सौरभ शुक्ला की तहरीर पर ठेकेदार शमशाद के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है।

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