सीतापुर में बाइक से टकराने के बाद आग का गोला बनी रोडवेज बस, बाल-बाल बचे 40 यात्री

संवाद सूत्र, सीतापुर। हाईवे पर अटरिया के गोधना गांव के पास रोडवेज की बस गलत दिशा से आ रही बाइक से टकरा गई। इसमें बाइक चालक दूर जा गिरा और घायल हो गया। वहीं, बाइक बस में फंसकर करीब 10 मीटर घिसट गई। बाइक का टैंक फटने से बस में आग लग गई। यात्री बाल-बाल बच गए। हालांकि, कुछ यात्रियों का सामान जल गया। पुलिस बस चालक को तलाश रही है।

लखनऊ से सीतापुर जा रही थी सब लखीमपुर डिपो की बस लखनऊ से सीतापुर जा रही थी। इसमें 40 सवारियां बैठी थी। शुक्रवार शाम करीब साढ़े पांच बजे गोधना के पास बाइक से जा रहे धारापुरवा के सुंदर लाल बस से टकरा गए। सुंदर लाल दूर जा गिरे, उनकी बाइक बस के दाहिने टायर में फंसकर घिसट गई। इससे बस में आग लग गई।

आग फैलने से पहले ही यात्री बस से सुरक्षित नीचे उतर गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब आधा घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घायल सुंदरलाल का इलाज सीएचसी में चल रहा है। घटना के बाद हाईवे पर पौने घंटे तक जाम लगा रहा। पुलिस ने रिकवरी वैन बुलाकर बस को हटवाकर यातायात बहाल कराया।