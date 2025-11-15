Language
    सीतापुर में बाइक से टकराने के बाद आग का गोला बनी रोडवेज बस, बाल-बाल बचे 40 यात्री

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 12:15 AM (IST)

    सीतापुर में एक रोडवेज बस बाइक से टकराने के बाद आग का गोला बन गई। बस में सवार 40 यात्रियों की जान बाल-बाल बची। टक्कर के बाद बस में अफरा-तफरी मच गई, यात्री किसी तरह से कूदकर भागे। गनीमत रही कि किसी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई, सभी सुरक्षित हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    संवाद सूत्र, सीतापुर। हाईवे पर अटरिया के गोधना गांव के पास रोडवेज की बस गलत दिशा से आ रही बाइक से टकरा गई। इसमें बाइक चालक दूर जा गिरा और घायल हो गया। वहीं, बाइक बस में फंसकर करीब 10 मीटर घिसट गई। बाइक का टैंक फटने से बस में आग लग गई। यात्री बाल-बाल बच गए। हालांकि, कुछ यात्रियों का सामान जल गया। पुलिस बस चालक को तलाश रही है।

    लखनऊ से सीतापुर जा रही थी सब

    लखीमपुर डिपो की बस लखनऊ से सीतापुर जा रही थी। इसमें 40 सवारियां बैठी थी। शुक्रवार शाम करीब साढ़े पांच बजे गोधना के पास बाइक से जा रहे धारापुरवा के सुंदर लाल बस से टकरा गए। सुंदर लाल दूर जा गिरे, उनकी बाइक बस के दाहिने टायर में फंसकर घिसट गई। इससे बस में आग लग गई।

    आग फैलने से पहले ही यात्री बस से सुरक्षित नीचे उतर गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब आधा घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घायल सुंदरलाल का इलाज सीएचसी में चल रहा है। घटना के बाद हाईवे पर पौने घंटे तक जाम लगा रहा। पुलिस ने रिकवरी वैन बुलाकर बस को हटवाकर यातायात बहाल कराया।

    बस सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। कुछ यात्रियों के बैग आदि जल गए हैं। बाइक सवार घायल हो गया है। - राकेश गुप्ता, थानाध्यक्ष अटरिया