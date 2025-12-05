सीतापुर में आशा कार्यकर्ताओं के लिए सीएचसी में बनेंगे विश्राम गृह, मिलेंगी ये स्पेशल सुविधाएं 

संवाद सूत्र, सीतापुर। ग्रामीण महिलाओं के संस्थागत व सुरक्षित प्रसव हों, इसके लिए शासन की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सुरक्षित प्रसव के लिए आशा कार्यकर्ताओं की पहले ही तैनाती हो चुकी है। इन कार्यकर्ताओं को गर्भवती को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व जिला महिला अस्पताल पर लॉकर सुरक्षित प्रसव कराना होता है।

कई बार आशा कार्यकर्ताओं के संपर्क में न आने से अप्रशिक्षित से प्रसव कराने में जच्चा-बच्चा की जान पर बन आती है। मातृ-शिशु मृत्युदर को कम करने के लिए स्वास्थ्य महकमे ने एक बड़ा कदम उठाया है।

इसमें प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आशा विश्रााम गृह/रैन बसेरा बनाने की तैयारी की है। प्रसव कराने के लिए आने वाली आशा को विश्राम की सुविधा मिल सकेगी।

जिले में 22 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। जननी सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत आशा कार्यकर्ताओं को क्षेत्र की महिलाओं को प्रेरित कर संस्थागत प्रसव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाना होता है।

प्रसव के समय व उसके बाद तक सहयोगी के रूप में उन्हें रुकना होता है। ऐसे में कई बार स्वास्थ्य केंद्रों पर अलग से व्यवस्था न होने के कारण इन आशा कार्यकर्ताओं को दिक्कत का सामना करना पड़ता है।

इन समस्याओं को देखते हुए प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आशा विश्राम गृह/रैन बसेरा बनाने की योजना बनाई है। यहां स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत सुविधाएं भी होंगी, ताकि आशा को सीएचसी पर रुकने में कोई दिक्कत न हो।

यह रखी जाएगी व्यवस्था

प्रत्येक आशा विश्राम गृह में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आने वाले प्रसव के मामलों को देखते हुए एक, दो बेड का प्रबंध किया जाएगा। कंबल, चादरें उपलब्ध रहेंगी, जिससे ठंडक में किसी प्रकार की परेशानी न हो। एक थ्री सीटर चेयर का भी प्रबंध होगा।