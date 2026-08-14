रक्षाबंधन पर बहन को दें सुरक्षित भविष्य का तोहफा, सिर्फ 250 रुपए में खुलवाएं 'सुकन्या समृद्धि' खाता; पाएं शानदार रिटर्न

संवाद सूत्र, सीतापुर। भाई-बहन के पवित्र स्नेह के पर्व रक्षाबंधन पर भाई अपनी बहनों को उपहार दे सकते हैं। डाक विभाग की ओर से रक्षाबंधन को लेकर 29 अगस्त तक ‘सुकन्या समृद्धि महा अभियान’ चलाया जा रहा है। रक्षाबंधन भाई-बहन के प्रेम और सुरक्षा के संकल्प का पर्व है।

ऐसे में अभिभावक अपनी बेटियों भाई अपनी बहनों के नाम सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाकर उपहार के रूप में पासबुक भेंट कर सकते हैं। योजना के तहत मात्र 250 रुपये की न्यूनतम राशि से खाता खोला जा सकता है। वर्तमान में योजना पर 8.2 प्रतिशत ब्याज दर निर्धारित है। साथ ही योजना में जमा राशि और मिलने वाले लाभ पर आयकर नियमों के अनुसार कर संबंधी लाभ भी मिलता है। प्रधान डाकघर, उप डाकघरों व ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष डाक शिविर लगाकर योजना की जानकारी देने के साथ खाते खुलवाए जाएंगे। सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाने के लिए बेटी व अभिभावक का आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो लेकर नजदीकी डाकघर में पहुंचकर खाता खुलवा सकेंगे।

डाक-वस्तुओं पर 10 प्रतिशत की विशेष छूट दी जा रही है। छूट का लाभ लेने के लिए लिफाफे पर “राखी मेल” स्पष्ट रूप से अंकित होना जरूरी है। एक ग्राहक एक बार में अधिकतम पांच राखी मेल स्पीड पोस्ट बुक करा सकता है।

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