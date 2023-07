चौड़िया गांव की कांति गुरुवार सुबह घर में चूल्हे पर खाना पका रही थी। पति जगजीवन उर्फ लालता पुत्र रेवतीलाल चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकालकर पत्नी को मारने लगा। पत्नी बेदम होकर गिर गई। घायल महिला का कहना कि उसके पति ने ज्वलनशील पदार्थ उस पर डालकर आग लगाकर जान से मारने की कोशिश भी की। इससे महिला साड़ी जल गई और शरीर झुलस गया।

झुलसी महिला को सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

