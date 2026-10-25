सीतापुर में बस के लिए हाईवे पर खड़े होकर करना पड़ता है इंतजार, धूप-बारिश में होती है परेशानी

संवाद सूत्र, महोली (सीतापुर)। तहसील मुख्यालय होने के साथ महोली विधानसभा क्षेत्र भी है। आसपास के सैकड़ों लोग प्रतिदिन महोली से ही परिवहन निगम की बसों में गंतव्य के लिए रवाना होते हैं। नगर में आज तक बस स्टेशन नहीं बन सका। लोग हाईवे पर खड़े होकर बसों का इंतजार करते हैं। वहां छाया है और न ही बैठने के इंतजाम। धूप और बरसात में यात्रियों को दिक्कतें होती हैं।

महोली से प्रतिदिन यात्री सीतापुर, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, बनारस, दिल्ली, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, हरिद्वार आदि के लिए बसों में सवार होते हैं। करीब दो हजार यात्री प्रतिदिन यहां से बसों में उतरते व चढ़ते हैं। बस स्टेशन न होने से लोग सड़क पर खड़े हाेकर बसों का इंतजार करते हैं। महिलाएं, बच्चे बारिश, धूप के मौसम में परेशान होते हैं। यात्री प्रतीक्षालय होता तो बैठने, पेयजल सुविधा से लेकर प्रसाधन की भी सुविधा मिलती। महोली में एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव न होने से लोग बसों पर अधिक आश्रित हैं।