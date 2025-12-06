Language
    सीतापुर में नहर पटरी के किनारे जंगल में मिला तेंदुए का शव, विभाग कराएगा पोस्टमार्टम

    By Durgesh Dwivedi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 10:07 PM (IST)

    सीतापुर के महादेव अटरा गांव में एक तेंदुए का शव मिला है, जिसे वन विभाग ने कब्जे में ले लिया है। तेंदुए का पोस्टमार्टम चिकित्सकों का दल करेगा। ग्रामीणो ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, सीतापुर। महादेव अटरा गांव में शनिवार की शाम तेंदुए का शव मिला, जिसे वन विभाग ने कब्जे में ले लिया। रविवार को दो चिकित्सकों का पैनल पोस्टमार्टम करेगा। तेंदुआ व्यस्क है, जिसका वजन 45 से 50 किलोग्राम के बीच बताया जा रहा है। शव दो से तीन दिन पुराना बताया गया है।

    गांव के लोग शाम को नहर पटरी पर टहल रहे थे। इसी बीच उन्हें दुर्गंध आई। ग्रामीणों ने जंगल में पहुंचकर तलाश शुरू की थी तो उन्हें तेंदुए का शव मिला। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी।

    थानाध्यक्ष हरगांव बलवंत शाही पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस की सूचना पर वन क्षेत्राधिकारी बीनू पाल वन कर्मियों के साथ पहुंची और तेंदुए के शव को लेकर इलसिया वन उद्यान चलीं गईं। शव पर चोट के निशान नहीं हैं। डीएफओ नवीन खंडेलवाल ने बताया कि मौत की वजह पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगी। रविवार को दो चिकित्सकों का पैनल पोस्टमार्टम करेगा।

    मुसब्बरपुर में मिले तेंदुए के पगचिह्न

    महोली : मुसब्बरपुर गांव में शनिवार को तेंदुआ के पगचिह्न मिले। गांव के भोला मिश्र और नौगवां के राम सागर का कहना है कि उन्होंने तेंदुए को देखा भी था। मुसब्बरपुर में एक माह से तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा है। क्षेत्रीय वन अधिकारी कल्पेश्वरनाथ भार्गव ने बताया कि तेंदुआ विचरण कर रहा है, जिसने सियार का शिकार किया है। क्षेत्र में कांबिंग की जा रही है। ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है।