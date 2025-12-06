सीतापुर में नहर पटरी के किनारे जंगल में मिला तेंदुए का शव, विभाग कराएगा पोस्टमार्टम

जागरण संवाददाता, सीतापुर। महादेव अटरा गांव में शनिवार की शाम तेंदुए का शव मिला, जिसे वन विभाग ने कब्जे में ले लिया। रविवार को दो चिकित्सकों का पैनल पोस्टमार्टम करेगा। तेंदुआ व्यस्क है, जिसका वजन 45 से 50 किलोग्राम के बीच बताया जा रहा है। शव दो से तीन दिन पुराना बताया गया है।

गांव के लोग शाम को नहर पटरी पर टहल रहे थे। इसी बीच उन्हें दुर्गंध आई। ग्रामीणों ने जंगल में पहुंचकर तलाश शुरू की थी तो उन्हें तेंदुए का शव मिला। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। थानाध्यक्ष हरगांव बलवंत शाही पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस की सूचना पर वन क्षेत्राधिकारी बीनू पाल वन कर्मियों के साथ पहुंची और तेंदुए के शव को लेकर इलसिया वन उद्यान चलीं गईं। शव पर चोट के निशान नहीं हैं। डीएफओ नवीन खंडेलवाल ने बताया कि मौत की वजह पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगी। रविवार को दो चिकित्सकों का पैनल पोस्टमार्टम करेगा।