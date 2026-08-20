सीतापुर में तैयार हो रहा देश का पहला पारिस्थितिकी-आध्यात्मिक पार्क 'वेदारण्यम', 14.09 करोड़ से होगा डेवलप
सीतापुर के नैमिषारण्य में 14.09 करोड़ रुपये की लागत से देश का पहला पारिस्थितिकी-आध्यात्मिक पार्क 'वेदारण्यम' बन रहा है। यह पार्क वैदिक संस्कृति, ऋषि परंपरा और प्रकृति के संगम के साथ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगा।
HighLights
नैमिषारण्य में देश का पहला पारिस्थितिकी-आध्यात्मिक पार्क 'वेदारण्यम'
14.09 करोड़ की लागत से 10 हेक्टेयर में निर्माण
वैदिक संस्कृति, ऋषि परंपरा और प्रकृति का अद्भुत संगम
सूरज शुक्ल, नैमिषारण्य (सीतापुर)। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ नैमिषारण्य के ठाकुरनगर में हेलीपोर्ट के पास देश के पहले पारिस्थितिकी-आध्यात्मिक पार्क 'वेदारण्यम' के निर्माण शुरुआत हो गई है। 14.09 करोड़ रुपये की लागत से उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण करा रहा है।
इस समय जमीन को समतल किया जा रहा है। करीब 10 हेक्टेयर क्षेत्र में बनने वाले इस पार्क में विभिन्न प्रजातियों के दो लाख पौधे लगाए जाएंगे। यहां श्रद्धालुओं को वैदिक संस्कृति, ऋषि परंपरा और प्रकृति का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। परियोजना के प्रथम चरण में छह करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत हो चुकी है।
वन विभाग की कार्ययोजना के मुताबिक वेदारण्यम को 'जहां प्रकृति अनादि ज्ञान से मिलती है' थीम पर विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ श्रद्धालुओं को प्रकृति के माध्यम से आध्यात्मिक अनुभूति कराना है। पार्क में पेड़, पर्वत, नदी और जीव-जंतुओं के माध्यम से सनातन संस्कृति और ऋषि परंपरा को जीवंत रूप दिया जाएगा।
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परियोजना के तहत करीब 30 प्रतिशत क्षेत्र में वैदिक वृक्ष लगाए जाएंगे। इनमें पीपल, बरगद, बेल, आंवला और शमी प्रमुख होंगे। साथ ही प्रयाग के अक्षयवट, नासिक के पंचवट, वृंदावन के वंशीवट, गया के गयावट और उज्जैन के सिद्धवट की कलम से वटवृक्ष तैयार किए जाएंगे। शेष क्षेत्र में औषधीय पौधों के साथ वैदिककालीन संरचनाओं का विकास किया जाएगा।
सात जोन बनेंगे मुख्य आकर्षण
वेदारण्यम को सात थीम आधारित जोन में विकसित किया जाएगा। पहले जोन में 1.57 लाख से अधिक वैदिक वृक्ष होंगे। दूसरे जोन में ऋषियों की जीवनशैली का अनुभव मिलेगा। तीसरे जोन में सूत गद्दी, ऋषि सभा, भ्रमण पथ और वैदिक ध्वनियों की व्यवस्था होगी। चौथा जोन मंत्र चिकित्सा पर आधारित होगा, जहां मंत्रों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक लाभों की जानकारी दी जाएगी।
पांचवें जोन में आर्ट एंड इंटरप्रिटेशन हॉल, छठे जोन में जंगल गेम, पुस्तकालय, वैदिक प्रयोगशाला और तितली उद्यान विकसित किया जाएगा। सातवें जोन में आरती प्लाजा, तालाब और पारंपरिक झोपड़ियां बनाई जाएंगी।वेदारण्यम की कार्ययोजना वन विभाग की ओर से बनाई गई थी। इसे अमल में लाने की जिम्मेदारी राजकीय निर्माण निगम को दी गई है। जमीन को समतल कराया जा रहा है। इसके बाद निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। -संजय सिंह, परियोजना प्रबंधक, राजकीय निर्माण निगम