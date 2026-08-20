सीतापुर में तैयार हो रहा देश का पहला पारिस्थितिकी-आध्यात्मिक पार्क 'वेदारण्यम', 14.09 करोड़ से होगा डेवलप

सूरज शुक्ल, नैमिषारण्य (सीतापुर)। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ नैमिषारण्य के ठाकुरनगर में हेलीपोर्ट के पास देश के पहले पारिस्थितिकी-आध्यात्मिक पार्क 'वेदारण्यम' के निर्माण शुरुआत हो गई है। 14.09 करोड़ रुपये की लागत से उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण करा रहा है।

इस समय जमीन को समतल किया जा रहा है। करीब 10 हेक्टेयर क्षेत्र में बनने वाले इस पार्क में विभिन्न प्रजातियों के दो लाख पौधे लगाए जाएंगे। यहां श्रद्धालुओं को वैदिक संस्कृति, ऋषि परंपरा और प्रकृति का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। परियोजना के प्रथम चरण में छह करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत हो चुकी है।

वन विभाग की कार्ययोजना के मुताबिक वेदारण्यम को 'जहां प्रकृति अनादि ज्ञान से मिलती है' थीम पर विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ श्रद्धालुओं को प्रकृति के माध्यम से आध्यात्मिक अनुभूति कराना है। पार्क में पेड़, पर्वत, नदी और जीव-जंतुओं के माध्यम से सनातन संस्कृति और ऋषि परंपरा को जीवंत रूप दिया जाएगा।

सात जोन बनेंगे मुख्य आकर्षण वेदारण्यम को सात थीम आधारित जोन में विकसित किया जाएगा। पहले जोन में 1.57 लाख से अधिक वैदिक वृक्ष होंगे। दूसरे जोन में ऋषियों की जीवनशैली का अनुभव मिलेगा। तीसरे जोन में सूत गद्दी, ऋषि सभा, भ्रमण पथ और वैदिक ध्वनियों की व्यवस्था होगी। चौथा जोन मंत्र चिकित्सा पर आधारित होगा, जहां मंत्रों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक लाभों की जानकारी दी जाएगी।