सीतापुर में एक द‍िल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पत्‍नी पर अवैध संबंधों के शक में पत‍ि ने पहले पत्‍नी को जलती लकड़ी से बेरहमी से पीटा इसके बाद पेड़ से लटककर जान दे दी। वहीं गंभीर रूप से झुलसी महिला को सीएचसी से ज‍िला अस्पताल रेफर किया गया है। जगजीवन के पिता रेवतीलाल ने बताया उसका पुत्र मानसिक मंदित था।

Sitapur News: सीतापुर में पत्‍नी को जलती लकड़ी से पीट पत‍ि फांसी पर झूला

Your browser does not support the audio element.

सिधौली (सीतापुर), संसू। अवैध संबंधों के शक में पति ने पत्नी को जलती लकड़ी से पिटाई कर ज्वलनशील पदार्थ डालकर जिंदा जलाने का प्रयास किया। बाद में बाग में जाकर पेड़ से लटककर जान दे दी। झुलसी महिला को सीएचसी से ज़िला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस घटना से जुड़े साक्ष्य एकत्र कर रही है। चौड़िया गांव के कांति गुरुवार सुबह घर में चूल्हे पर खाना पका रही थी। पति जगजीवन उर्फ लालता पुत्र रेवतीलाल ने चूल्हे की जलती हुई लकड़ी निकालकर पत्नी को मारने लगा। पत्नी बेदम होकर गिर गई। घायल महिला कहना कि उसके पति ने ज्वलनशील पदार्थ लाकर डालकर आग लगाकर मारने की कोशिश भी की। इससे महिला साड़ी जल गई और बदन झुलस गया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पहुंची और एम्बुलेंस से झुलसी महिला को सीएचसी ले गई। चिकित्साकों ने महिला की गंभीर हालत देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। उधर जगजीवन घटना करने देने के बाद घर से भाग गया और गांव के पड़ोस में स्थित एक बाग में जाकर पेड़ से लटक गया। जगजीवन के पिता रेवतीलाल ने बताया उसका पुत्र मानसिक मंदित था। कोतवाल राकेश कुमार सिंह का कहना है कि घटना की पड़ताल करके साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। हर पहलू पर जांच की जा रहा है। बहन को फोन करके दी थी घटना की जानकारी झुलसी महिला कांति ने घटना की जानकारी बहन रीमा को फोन करके दी थी। रीमा ने बताया कि कांति ने कह रही थी कि जगजीवन उसे पीट रहा है, जल्दी आ जाओ वरना वो मारडालेगा। रीमा ने बताया कि जगजीवन बहुत शकी था। कोई मेहमान के घर आने पर बाहर तो सेवा करता था। मेहमान विदा होते ही वह पत्नी को पीटने लगता था। जगजीवन की दो संतान हैं। बेटी पल्लवी और बेटा राजीव वर्ष का है। पुलिस सतर्कता बरतती तो बच सकती थी जगजीवन की जान महिला के साथ हुई घटना की जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी थी। पुलिस मौके पहुंची और महिला को अस्पताल भेजने में जुट गई। पुलिसकर्मियों ने जगजीवन की खोचबीन नहीं की। ग्रामीणों के मुताबिक मौके पर पहुंची पुलिस अगर झुलसी कांति को अस्पताल भेजकर जगजीवन की तलाश की कोशिश करती तो उसकी जान बचाई जा सकती थी।

Edited By: Prabhapunj Mishra