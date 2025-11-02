Language
    लहरपुर सीएचसी में सीतापुर DM ने रात में मारा छापा; गायब मिले डॉक्टरों पर गिरी गाज!

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 09:39 AM (IST)

    सीतापुर के जिलाधिकारी ने लहरपुर सीएचसी का औचक निरीक्षण किया, जिसमें अधीक्षक समेत कई चिकित्सक अनुपस्थित पाए गए। डीएम ने अनुपस्थित चिकित्सकों का एक दिन का वेतन रोकने का आदेश दिया। मरीजों से स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली और अस्पताल में गंदगी मिलने पर नाराजगी जताई। इस औचक निरीक्षण से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया।

    रात में अचानक लहरपुर सीएचसी पहुंचे डीएम।

    संवाद सूत्र, जागरण, सीतापुर। जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर ने शनिवार की रात करीब 10.30 बजे लहरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण कियाl यहां अधीक्षक सहित कई चिकित्सक अनुपस्थिति मिलेl इससे नाराज जिलाधिकारी ने एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं साथ ही जिलाधिकारी ने इलाज के लिए आए मरीज से स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली l

    डीएम ने अनुपस्थित मिले चिकित्सकों का वेतन रोकने के निर्देश


    स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत देखने के लिए डीएम रात में भ्रमण पर निकलने लगे हैं। शनिवार रात सीएचसी लहरपुर पहुंचने के साथ चिकित्सकों के आवास पर पहुंचे l सीएचसी अधीक्षक डॉ. अरविंद बाजपेयी आवास पर नहीं मिले साथ ही अन्य चिकित्सक भी अनुपस्थित थे। अस्पताल में इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर व फार्मासिस्ट इमरजेंसी ओपीडी में मिले। गंदगी मिलने से डीएम ने नाराजगी व्यक्त की। गैर हाजिर मिले चिकित्सकों का वेतन रोकने के निर्देश साथ में उपस्थित सीएमओ डॉ. सुरेश कुमार को दिए। जिलाधिकारी के अचानक निरीक्षण से स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों में खलबली मच गई है।