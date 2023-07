Road Accident : हाईवे पर डीसीएम का टायर फटा; सड़क किनारे लोगों को रौंदा- तीन की दर्दनाक मौत- तीन गंभीर घायल

लखनऊ की ओर से आ रही डीसीएम का टायर करीब 500 मीटर पहले फट गया। इससे डीसीएम अनियंत्रित हो गई। बस अड्डे के सामने सड़क किनारे आइसक्रीम का ठेला लगाने वाले बट्सगंज के अभिषेक ठीकरपुरवा के आकाश को डीसीएम ने रौंद दिया व ई रिक्शा को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ई रिक्शा सवार नाले में गिर गए।

Road Accident : हाईवे पर डीसीएम का टायर फटा; सड़क किनारे लोगों को रौंदा- तीन की दर्दनाक मौत

Your browser does not support the audio element.