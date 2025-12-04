Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Banned Cough Syrup: सीतापुर में बेची जा रही प्रतिबंधित कोडीनयुक्त कफ सीरप, संचालक पर मुकदमा

    By Durgesh Shukla Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 06:18 PM (IST)

    Cough Syrup Containing Codeine: औषधि निरीक्षक ने बताया कि कोडीनयुक्त सीरप सिर्फ डिग्रीधारक चिकित्सक की ओर पर्चा पर लिखने पर ही बेची जा सकती है। बालाजी ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सीतापुर: जेल रोड पर बालाजी फार्मा पर जांच करतीं औषधि निरीक्षक अनीता कुरील

    संवाद सूत्र, जागरण, सीतापुर : कोडीनयुक्त कप सीरप के तार सीतापुर से भी जुड़ गए हैं। यहां एक मेडिकल स्टोर संचालक पर नशे के लिए सीरप बेचने का मुकदमा लिखा गया है। औषधि निरीक्षक की ओर से दिए तथ्यों के आधार पर पुलिस जांच की दिशा तय करने में लगी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग की सचिव डा. रोशन जैकब के निर्देश पर दस नवंबर को लखनऊ के थोक दवा विक्रेता इदिका लाइफ सइंसेस की जांच हुई थी। इसमें कई जिलों को कोडीनयुक्त सीरप की आपूर्ति की पुष्टि हुई थी। नगर के बालाजी फार्मा जेलरोड को भी 6300 सीरप की शीशी भेजे जाने का इनपुट मिला था। इसकी जानकारी जिले की औषधि निरीक्षक अनीता कुरील को दी गई। इस पर अनीता ने दस नवंबर को बालाजी फार्मा पर छापा मारा था।फार्मा पर एक भी सीरप की शीशी नहीं मिली। संचालक राजेश श्रीवास्तव ने पूरे स्टाक की बिक्री के कागज दिखा दिए।

    कागजों का सत्यापन किया तो बालाजी फार्मा की ओर से जिन फर्म को सिरप बेचने की बात कही गई थी उसका मौके पर वजूद ही नहीं निकला। इसके अलावा सकरन के ओशो मेडिकल स्टोर, बड़ागांव का प्रजापति मेडिकल स्टोर व सदरपुर के गुफरान मेडिकल स्टोर आदि के संचालकों ने लिखित बयान देकर सीरप न मंगाने की बात कही है। औषधि निरीक्षक ने बताया कि कोडीनयुक्त सीरप सिर्फ डिग्रीधारक चिकित्सक की ओर पर्चा पर लिखने पर ही बेची जा सकती है। बालाजी फर्म के संचालक ने फर्जी बिल काटकर सीरप को नशे के लिए बेचे हैं।

    पुलिस के सामने बड़ा सवाल, कहां बिके सीरप
    बालाजी फार्मा की ओर से सीरप बिक्री को लेकर दिए गए साक्ष्य फर्जी हैं। ऐसे में पुलिस के सामने सीरप कहां बिका यह बड़ा सवाल है। इसका जवाब तलाशना बड़ी चुनौती है। नगर कोतवाल अनूप शुक्ल ने बताया कि फर्म संचालक राजेश श्रीवस्तव की तलाश की जा रही है। उससे पूछताछ के बाद ही जांच की दिशा तय हो पाएगी।