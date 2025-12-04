Banned Cough Syrup: सीतापुर में बेची जा रही प्रतिबंधित कोडीनयुक्त कफ सीरप, संचालक पर मुकदमा

संवाद सूत्र, जागरण, सीतापुर : कोडीनयुक्त कप सीरप के तार सीतापुर से भी जुड़ गए हैं। यहां एक मेडिकल स्टोर संचालक पर नशे के लिए सीरप बेचने का मुकदमा लिखा गया है। औषधि निरीक्षक की ओर से दिए तथ्यों के आधार पर पुलिस जांच की दिशा तय करने में लगी है।

खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग की सचिव डा. रोशन जैकब के निर्देश पर दस नवंबर को लखनऊ के थोक दवा विक्रेता इदिका लाइफ सइंसेस की जांच हुई थी। इसमें कई जिलों को कोडीनयुक्त सीरप की आपूर्ति की पुष्टि हुई थी। नगर के बालाजी फार्मा जेलरोड को भी 6300 सीरप की शीशी भेजे जाने का इनपुट मिला था। इसकी जानकारी जिले की औषधि निरीक्षक अनीता कुरील को दी गई। इस पर अनीता ने दस नवंबर को बालाजी फार्मा पर छापा मारा था।फार्मा पर एक भी सीरप की शीशी नहीं मिली। संचालक राजेश श्रीवास्तव ने पूरे स्टाक की बिक्री के कागज दिखा दिए।

कागजों का सत्यापन किया तो बालाजी फार्मा की ओर से जिन फर्म को सिरप बेचने की बात कही गई थी उसका मौके पर वजूद ही नहीं निकला। इसके अलावा सकरन के ओशो मेडिकल स्टोर, बड़ागांव का प्रजापति मेडिकल स्टोर व सदरपुर के गुफरान मेडिकल स्टोर आदि के संचालकों ने लिखित बयान देकर सीरप न मंगाने की बात कही है। औषधि निरीक्षक ने बताया कि कोडीनयुक्त सीरप सिर्फ डिग्रीधारक चिकित्सक की ओर पर्चा पर लिखने पर ही बेची जा सकती है। बालाजी फर्म के संचालक ने फर्जी बिल काटकर सीरप को नशे के लिए बेचे हैं।