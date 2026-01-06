सीतापुर में 46 करोड़ रुपये से बनेंगी दो पानी की टंकियां, 18 हजार को मिलेगा कनेक्शन

दुर्गेश द्विवेदी, सीतापुर। अमृत 2.0 योजना के तहत नगर की पेयजल आपूर्ति का दायरा लगभग दो गुणा हो जाएगा। 46 करोड़ रुपये की लागत से नगर के आर्यनगर और आवास विकास में दो ओवरहेड टैंक बनेंगे। वहीं, 100 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाई जाएगी। 18,000 नए कनेक्शन दिए जाएंगे। अब तक नगर में 19,101 कनेक्शन ही हैं। जल निगम की ओर टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

आठ वर्ग किलोमीटर में बसे नगर की करीब पौन चार लाख आबादी है। अब तक अधिकांश आबादी निजी बोरिंग से पानी की जरूरतों को पूरा कर रही है। नगर में सिर्फ 19,101 कनेक्शन ही है।

जल निगम की ओर से नगर की समस्त आबादी की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अमृत 2.0 के तहत कार्ययोजना बनाई गई। 46 करोड़ रुपये की इस कार्ययोजना को वर्ष 2029 तक पूरा किया जाना है।

इसमें आर्यनगर में 1400 और आवास विकास मुहल्ला में 500 किलोलीटर के पानी के टैंक मिलेंगे। इसके अलावा नई पाइप लाइन भी बिछाई जाएगी।

आठ नए ट्यूबवेल भी बनेंगे

नगर में अलग-अलग हिस्से में पेयजल आपूर्ति के लिए आठ नए ट्यूबवेल भी बनेंगे। इनमें से पांच ट्यूबवेल गल्ला मंडी, इस्माइलपुर और हेमपुरवा क्षेत्र में बनाए जाएंगे। एक ट्यूबवेल आर्यनगर में बनेगा। दो ट्यूबवेल नगर के अन्य मुहल्लों में बनेगा। इन ट्यूबवेल सीधे पेयजल की आपूर्ति की जाएगी।