Siddharthnagar: जहरीले सांप से खेलना शख्स को पड़ा महंगा, काटने से हुई मौत; तीन साल पहले पिता की भी गई थी जान

सांप पकड़कर लोगों को करतब दिखाकर घरवालों की जीविका चलाने वाले राजू को नहीं पता था कि यह काम एक दिन उसके जान पर भारी पड़ जाएगा। शनिवार को भी वह भवानीगंज थाना क्षेत्र के बयारा चौराहे पर सांप पकड़कर लोगों को दिखा रहा था तभी जहरीले सांप ने उसके हाथ में काट लिया। जिससे उसकी मौत हो गई।

सर्प दंश से शख्स की हुआ मौत। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

भवानीगंज (सिद्धार्थनगर), जागरण संवाददाता। भवानीगंज थाना क्षेत्र के बयारा चौराहे पर सांप से खेलना एक शख्स को भारी पड़ गया। सर्प दंश से उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम राजू पुत्र ढुनमुन था। राजू की उम्र 45 वर्ष थी। वह डुमरियागंज थाना क्षेत्र के कादिराबाद के रहने वाले थे और सांप पकड़कर अपनी जीविका चलाते थे। तीन वर्ष पहले राजू के पिता ढुनमुन की मृत्यु भी सांप काटने से हुई थी। यह है मामला नट बिरादरी के राजू शनिवार की दोपहर में राजू ने बयारा चौराहे पर एक जहरीले सांप को पकड़ लिया। वह लोगों को सांप दिखा रहे थे। इसी दौरान सांप ने उनके बाएं हाथ में डंस लिया। उन्होंने रस्सी से अपना बायां हाथ बांध लिया। ताकि विष का असर उनके ऊपर न हो। इसके बाद राजू ने गुस्से में आकर सांप को सड़क पर पटक- पटक कर मार डाला। उपचार न कराने से हुई मौत राजू से कुछ लोगों ने उपचार कराने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने उपचार के लिए मना कर दिया। उपचार न कराने के कारण उनके शरीर में विष का प्रभाव बढ़ गया और उसकी मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि तीन साल पहले राजू के पिता की भी मौत हो गई थी।

