Siddharthnagar News: आधी रोत को घर में घुसे युवक को ग्रामीणों ने पोल में बांधकर बेरहमी से पीटा, मौत

मामला सिद्धार्थनगर जिले के थाना भवानीगंज अंतर्गत नगर पंचायत बढ़नीचाफा के ग्राम गोटुटवा का है। मोदीनगर की रहने वाली महिला ने युवक पर घर में घुसकर चोरी करने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि चोरी कर भाग रहे युवक को देख शोर मचाया तो ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पीट दिया। सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई।

भवानीगंज (डुमरियागंज), जागरण संवाददाता। सिद्धार्थनगर जिले के थाना भवानीगंज अंतर्गत नगर पंचायत बढ़नीचाफा के ग्राम गोटुटवा में बुधवार की रात एक युवक दूसरे के घर में घुस गया। इस दौरान युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर विद्युत पोल में बांधकर पीट दिया। जिससे उसकी सुबह मौत हो गई। पुलिस ने युवक के मां की तहरीर पर दो नामजद व कुछ अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। यह है पूरा मामला बुधवार की रात 10 बजे मोदीनगर वार्ड निवासी आनंद पुत्र विशेषर के घर बलरामपुर जनपद के वैश्यडीह निवासी 30 वर्षीय शिवराज पुत्र भग्गन अपनी बाइक से पहुंचा और चुपके से घर में घुस गया। लोगों को जानकारी हुई तो वह भाग खड़ा हुआ। डायल 112 पर सूचना दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंच कर मामले की जानकारी लेकर चली गई। रात एक बजे के लगभग शिवराज अपनी बाइक लेने आया तो ग्रामीणों ने उसे पकड़कर बुरी तरह पीटा। गुरुवार को तीन बजे भोर में उसे पुलिस को सुपुर्द करने जा रहे थे तभी उसकी मौत हो गई। उसका शव बढ़नीचाफा-झंडेनगर रोड के किनारे छोड़ कर आरोपित फरार हो गए। मौना देवी पत्नी आनंद ने बताया कि हमारे घर में घुसकर उक्त युवक बाक्स तोड़ सामान के साथ सोने की नथुनी झपट कर भागने लगा। शोर मचाने पर ग्रामीणों ने उसे पकड़कर मारा पीटा, लेकिन सुबह होते ही युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद, एएसपी सिद्धार्थ, क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज सुजीत राय मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। फोरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य एकत्र किए। क्या कहते हैं एसपी एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि पुलिस की जांच में अब तक पता चला है कि शिवराज का इसी गांव के कुछ लोगों से बलरामपुर में झगड़ा हुआ था। उसने इसकी जानकारी डायल 112 पर दिया था। अगले दिन इसकी हत्या हो गई। जांच में जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

