Siddharthnagar News: पेट्रोल डालकर किशोर को जलाने का प्रयास करने का वीडियो वायरल, जमीन को लेकर चल रहा था विवाद

जागरण संवाददाता, इटवा, सिद्धार्थनगर: इटवा थानांतर्गत ग्राम मूसा का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें एक व्यक्ति हाथ में पेट्रोल भरा डिब्बा लिए हुए है जबकि एक ने माचिस लिया है। आरोप है कि एक किशोर को जलाकर मारने के प्रयास में ये सब किया जा रहा है। वायरल वीडियो 29 जून शाम का बताया गया है। दो लोगों के बीच जमीन को लेकर चल रहा था विवाद पीड़ित जब थाने पर तहरीर देने गया तो पुलिस ने उसे बैठा लिया। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों को थाने पर बैठाया गया है। गांव निवासी अनिरुद्ध यादव व उदयराज यादव के बीच काफी दिनों से भूमि विवाद चला आ रहा है। बताया जाता कि बीते गुरुवार शाम को अनिरुद्ध का 16 वर्षीय लड़का विकास यादव चौराहे पर स्थित दुकान पर चाय पीने गया था। दूसरे पक्ष के लोग भी वहां पहुंच गए। इस दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। मामला बढ़ा तो भीड़ एकत्रित हो गई। किशोर को मारा-पीटा गया। आरोप है कि उदयराज से एक व्यक्ति ने पेट्रोल भरा डिब्बा लिए विकास के ऊपर डालने के लिए दौड़ा जबकि दूसरा व्यक्ति माचिस लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ा। ऐसा लग रहा था कि पेट्रोल छिड़ककर किशोर को फूंक दिया जाएगा। कुछ लोगों के बीच-बचाव के बाद बड़ी घटना को रोका जा सका। इस बीच विकास व उनके पिता अनिरुद्ध जब थाने पर तहरीर देने गए तो पुलिस ने दोनों को थाने पर बैठा लिया। प्रभारी निरीक्षक विजय बहादुर सिंह ने कहा कि दो पक्षों के बीच पुरानी रंजिश का मामला है। दोनों तरफ से तहरीर दी गई है। थाने पर सभी को बैठाया गया है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

