यूपी में SIR का फॉर्म भरकर BLO के पास जमा करने के निर्देश, घर-घर बांटे जाएंगे गणना प्रपत्र

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत जय किसान इंटर कॉलेज, सनई एवं तहसील नौगढ़ में बनाए गए मतदाता पंजीकरण केन्द्र का जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने निरीक्षण किया। केंद्र पर उपस्थित कर्मियों को पूरी प्रक्रिया से अवगत कराते हुए कहा कि मतदाता सूची का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान चार नवंबर से चार दिसम्बर तक चलेगा।

बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं को दो प्रतियों में गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे और उसे भरने में मार्गदर्शन भी करेंगे। बीएलओ मतदाताओं द्वारा भरे हुए गणना प्रपत्र एकत्रित करेंगे और पावती देंगे।



जिलाधिकारी ने मतदाताओं से कहा कि वे गणना प्रपत्र भर कर एवं उस पर हस्ताक्षर करते हुए, यथाशीघ्र अपने बीएलओ को उपलब्ध कराएं। मतदाता, गणना प्रपत्र की दोनों प्रतियों को भरें व हस्ताक्षर करने के साथ अपना नवीनतम फोटो लगाएं। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी गौरव श्रीवास्तव, उपजिलाधिकारी नौगढ़ कल्याण सिंह मौर्य एवं अन्य उपस्थित रहे।

पात्रों को मिले योजनाओं का लाभ-डीएम जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय मे जनता दर्शन के दौरान फरियादियों की समस्याएं सुनी और त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।