यूपी में किसानों के लिए खुशखबरी, आलू बीज पर भारी छूट, प्याज-लहसुन मुफ्त!

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। जिले के किसानों के लिए खुशखबरी है। जिला उद्यान विभाग द्वारा किसानों को 800 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान पर आलू बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही लहसुन व प्याज का बीज निश्शुल्क वितरण भी जल्द शुरू किया जाएगा। विभाग के अनुसार, इसका उद्देश्य अगेती खेती को बढ़ावा देना व किसानों की लागत घटाना है।

उद्यान निरीक्षक संदीप वर्मा ने बताया कि जनपद को 100 क्विंटल आलू बीज वितरण का लक्ष्य मिला है। विभाग में कुफुरी सिंदूरी और कुफुरी बहार नाम की दो प्रजातियों का बीज उपलब्ध है। अनुदान के बाद कुफुरी सिंदूरी 2915 रुपये प्रति कुंतल तथा कुफुरी बहार 2710 रुपये प्रति क्विंटल में मिल रही है।

दोनों ही प्रजातियां अगेती खेती के लिए उपयुक्त हैं। सिंदूरी लाल गोल और बहार सफेद गोल आकार की होती है। बीज वितरण पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जा रहा है। किसान आधार कार्ड और खतौनी लेकर विभाग से बीज प्राप्त कर सकते हैं।

वहीं, उद्यान विभाग लहसुन और प्याज का बीज निश्शुल्क देने की तैयारी में है। सहायक उद्यान निरीक्षक मारूति नंदन ने बताया कि जिले में 74 हेक्टेयर खेतों के लिए बीज वितरण का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को आनलाइन आवेदन या कार्यालय में पंजीकरण कराना होगा।