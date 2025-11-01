Language
    यूपी में किसानों के लिए खुशखबरी, आलू बीज पर भारी छूट, प्याज-लहसुन मुफ्त!

    By Vijay Kumar Srivastava Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 02:12 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को आलू बीज पर 800 रुपये प्रति क्विंटल का अनुदान दे रही है। इसके साथ ही, राज्य सरकार जल्द ही प्याज और लहसुन के बीज मुफ्त में वितरित करेगी। इस पहल का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना और राज्य में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके।

    किसानों को 800 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान पर आलू बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। जागरण

    जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। जिले के किसानों के लिए खुशखबरी है। जिला उद्यान विभाग द्वारा किसानों को 800 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान पर आलू बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही लहसुन व प्याज का बीज निश्शुल्क वितरण भी जल्द शुरू किया जाएगा। विभाग के अनुसार, इसका उद्देश्य अगेती खेती को बढ़ावा देना व किसानों की लागत घटाना है।

    उद्यान निरीक्षक संदीप वर्मा ने बताया कि जनपद को 100 क्विंटल आलू बीज वितरण का लक्ष्य मिला है। विभाग में कुफुरी सिंदूरी और कुफुरी बहार नाम की दो प्रजातियों का बीज उपलब्ध है। अनुदान के बाद कुफुरी सिंदूरी 2915 रुपये प्रति कुंतल तथा कुफुरी बहार 2710 रुपये प्रति क्विंटल में मिल रही है।

    दोनों ही प्रजातियां अगेती खेती के लिए उपयुक्त हैं। सिंदूरी लाल गोल और बहार सफेद गोल आकार की होती है। बीज वितरण पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जा रहा है। किसान आधार कार्ड और खतौनी लेकर विभाग से बीज प्राप्त कर सकते हैं।

    वहीं, उद्यान विभाग लहसुन और प्याज का बीज निश्शुल्क देने की तैयारी में है। सहायक उद्यान निरीक्षक मारूति नंदन ने बताया कि जिले में 74 हेक्टेयर खेतों के लिए बीज वितरण का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को आनलाइन आवेदन या कार्यालय में पंजीकरण कराना होगा।

    इसके लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी और एक पासपोर्ट साइज फोटो जरूरी है। उन्होंने बताया कि नवंबर के दूसरे सप्ताह से बीज वितरण शुरू हो जाएगा। किसानों का कहना है कि इससे फसलों की उत्पादकता बढ़ेगी और खेती की लागत में कमी आएगी।