धान लादकर लौट रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से चालक की मौत, वाहन के अनियंत्रित होने के बाद हुआ हादसा
एक हृदयविदारक घटना में, धान से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली के पलटने से चालक की तत्काल मृत्यु हो गई। यह दुखद दुर्घटना तब हुई जब वाहन अचानक नियंत्रण खो बैठा। घटना के चलते इलाके में शोक की लहर है।
जागरण संवाददाता, इटवा। धान लादकर लौट रहे ट्रैक्टर-ट्राली चालक की दर्दनाक मौत हो गई, जब देर रात वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसा शुक्रवार की रात लटेरा गांव के पास हुआ। मृतक की पहचान खुनियांव ब्लाक के ग्राम पंचायत रूद्रौलिया निवासी 38 वर्षीय धर्मेंद्र साहनी पुत्र सीताराम के रूप में हुई है। अचानक हुई इस दुर्घटना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई।
जानकारी के अनुसार धर्मेंद्र शुक्रवार की रात ट्रैक्टर-ट्राली से खेतों से धान लेकर घर लौट रहे थे। रात करीब साढ़े नौ बजे जैसे ही वह लटेरा गांव के समीप पहुंचे, ट्रैक्टर असंतुलित होकर सड़क किनारे पलट गया। धर्मेंद्र ट्राली के नीचे दब गए, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।
आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े और बड़ी मशक्कत से वाहन हटाकर शव निकाला। हादसे की खबर गांव पहुंचते ही स्वजन व ग्रामीण घटनास्थल पर जुट गए। धर्मेंद्र के परिवार में उनकी पत्नी और चार बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। चारों बच्चों में एक पुत्र और तीन पुत्रियां हैं।
शनिवार दोपहर बिना पुलिस को सूचना दिए ही स्वजन ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। इटवा थाने के प्रभारी निरीक्षक श्याम सुंदर तिवारी ने बताया कि घटना की जानकारी थाने में नहीं दी गई है, न ही इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त हुई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।