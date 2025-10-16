Language
    सिद्धार्थनगर में शिक्षक ने खाया जहरीला पदार्थ, तबीयत बिगड़ी; रेफर

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 01:46 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में एक शिक्षक द्वारा जहरीला पदार्थ खाने की खबर सामने आई है। शिक्षक की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहरीला पदार्थ खाने का कारण अज्ञात है, पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    इटवा ब्लाक के प्राथमिक विद्यालय भदोखर में प्रभारी प्रधानाध्यापक पद पर थे तैनात

    जागरण संवाददाता, इटवा विकास खंड इटवा के ग्राम भदोखर स्थित प्राथमिक विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में तैनात शौकिन्द्र ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया। इससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें मेडिकल कालेज सिद्धार्थनगर के लिए रेफर किया गया है। शिक्षकों के बीच चर्चा रही कि खंड शिक्षाधिकारी द्वारा बार-बार प्रताड़ित किया जा रहा था। एक महीने से वेतन भी बाधित किए हुए थे, इसके कारण शिक्षक मानसिक रूप से परेशान हुए और जहरीला पदार्थ खा लिए।

     जनपद बागपत निवासी 36 वर्षीय शौकिन्द्रभदोखर विद्यालय में तैनात थे। वे महादेव घुरहू में किराये के आवास में रहते थे और यहीं से स्कूल आते-जाते थे। बीइओइटवा ने बच्चों का आधार न बनने के कारण पांच-छह शिक्षकों का वेतन रोक दिए। अन्य शिक्षकों का वेतन बहाल हो गया, पर शैकिन्द्र का नहीं हुआ।

     इसके बाद उन्होंने जिला बेसिक शिक्षाधिकारी को पत्र भेजा, जिस पर उन्होंने वेतन जारी करने का निर्देश दिया। मगर इसके बाद बीइओ ने नया फरमान जारी किया कि जब तक सारे रजिस्टर आनलाइन नहीं होंगे, तब तक आख्या नहीं लगेगी।

    कुछ शिक्षकों का कहना है कि इसको लेकर शिक्षक और बीइओ में इंटरनेट मीडिया व्हाट्सअप पर चैटिंग हुई। इसके बाद बुधवार की रात करीब आठ बजे शिक्षक ने कोई जहरीला पदार्थ खा। तबीयत बिगड़ी तो आसपास के लोगों ने उन्हें महादेव घुरहू में निजी चिकित्सक के यहां ले गए। जहां उल्टी कराकर प्रथम उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया।

    गुरुवार की सुबह अचानक तबीयत फिर से खराब हो गई। आनन-फानन में निजी चिकित्सक के यहां ले गए, जहां उन्हें रेफर किया गया। बड़ी संख्या में शिक्षक पहुंच गए। उन्हें लेकर सीएचसीइटवा लाए। जहां प्रथम उपचार के बाद उन्हें मेडिकल कालेज के लिए रेफर कर दिया गया। अस्पताल पहुंचे प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष राधेरमण त्रिपाठी ने कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और बीइओ पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए।

    शिक्षक पारिवारिक रूप से परेशान रहते थे। स्कूल का काम प्रभावित होता था। कभी-कभी स्कूल पहले ही बंद कर देते थे। बच्चों का आधार नहीं बन रहा था। इसके चलते इनका वेतन रोका गया। बीएसए साहब के यहां से मार्क कराकर लाए, पर उनको इसकी कापी नहीं दिए। रात में पता चला कि कुछ खा लिए हैं। कुछ लोग इसको दूसरा रूप दे रहे हैं, जबकि प्रताड़ना का आरोप निराधार है।

     राजेश कुमार, प्रभारी बीइओ, इटवा