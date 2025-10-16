सिद्धार्थनगर में शिक्षक ने खाया जहरीला पदार्थ, तबीयत बिगड़ी; रेफर

जागरण संवाददाता, इटवा। विकास खंड इटवा के ग्राम भदोखर स्थित प्राथमिक विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में तैनात शौकिन्द्र ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया। इससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें मेडिकल कालेज सिद्धार्थनगर के लिए रेफर किया गया है। शिक्षकों के बीच चर्चा रही कि खंड शिक्षाधिकारी द्वारा बार-बार प्रताड़ित किया जा रहा था। एक महीने से वेतन भी बाधित किए हुए थे, इसके कारण शिक्षक मानसिक रूप से परेशान हुए और जहरीला पदार्थ खा लिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जनपद बागपत निवासी 36 वर्षीय शौकिन्द्रभदोखर विद्यालय में तैनात थे। वे महादेव घुरहू में किराये के आवास में रहते थे और यहीं से स्कूल आते-जाते थे। बीइओइटवा ने बच्चों का आधार न बनने के कारण पांच-छह शिक्षकों का वेतन रोक दिए। अन्य शिक्षकों का वेतन बहाल हो गया, पर शैकिन्द्र का नहीं हुआ।

इसके बाद उन्होंने जिला बेसिक शिक्षाधिकारी को पत्र भेजा, जिस पर उन्होंने वेतन जारी करने का निर्देश दिया। मगर इसके बाद बीइओ ने नया फरमान जारी किया कि जब तक सारे रजिस्टर आनलाइन नहीं होंगे, तब तक आख्या नहीं लगेगी।

कुछ शिक्षकों का कहना है कि इसको लेकर शिक्षक और बीइओ में इंटरनेट मीडिया व्हाट्सअप पर चैटिंग हुई। इसके बाद बुधवार की रात करीब आठ बजे शिक्षक ने कोई जहरीला पदार्थ खा। तबीयत बिगड़ी तो आसपास के लोगों ने उन्हें महादेव घुरहू में निजी चिकित्सक के यहां ले गए। जहां उल्टी कराकर प्रथम उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया।