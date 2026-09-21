सिद्धार्थनगर में बनेगा मिनी स्टेडियम, खिलाड़ियों को मिलेंगी कई आधुनिक सुविधाएं

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। शहर के बीच खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद जगी है। श्री सिंहेश्वरी इंटर कॉलेज तेतरी बाजार के खेल मैदान में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा।

नगर पालिका परिषद अध्यक्ष गोविंद माधव ने विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि मिनी स्टेडियम बनने से खिलाड़ियों को नियमित अभ्यास के लिए बेहतर स्थान मिलेगा। सुबह-शाम टहलने वालों को भी इसका लाभ मिल सकेगा।