सिद्धार्थनगर में अवैध अस्पताल में गर्भवती की मौत, बिना रजिस्ट्रेशन चल रहा था हॉस्पिटल

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। अवैध अस्पताल में गर्भवती का सामान्य प्रसव कराने के नाम पर भर्ती करने के बाद उसका ऑपरेशन किया। जिसमें उसकी मृत्यु गई हैं। घटना के बाद स्वजन ने अवैध अस्पताल में जमकर हंगामा किया।

स्वास्थ्य विभाग ने मामले को संज्ञान में लेने के जांच के निर्देश दिए हैं। प्रथम दृष्टया जांच में सामने आया कि अस्पताल का रजिस्ट्रेशन नहीं हैं। खेसरहा थाना के परसौना चितौनी गांव निवासी गर्भवती के पति अनिल अग्रहरि ने आरोप लगाया कि पत्नी रिंका देवी को प्रसव पीड़ा शुरू हुआ। शनिवार देर रात करीब 10 बजे पत्नी को लेकर सीएचसी खेसरहा गए।

वहां से वापस भेज दिया गया। इसके बाद बैलौहा चौराहा स्थित नवजीवन हॉस्पिटल में पत्नी को दिखाया। वहां पर मौजूद अस्पताल कर्मचारियों ने सामान्य प्रसव कराने का आश्वासन देते हुए भर्ती कर लिया। कुछ देर बाद कर्मचारियों ने बताया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। दो यूनिट ब्लड कि आवश्यकता पड़ेगी।

स्वजन ने ब्लड उपलब्ध करा दिया। लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि स्थिति बिगड़ गई हैं। गोरखपुर लेकर जाना पड़ेगा। निजी सवारी से पत्नी को ले जा रहे थे कि रास्ते में मृत्यु हो गई। नोडल अधिकारी नैदानिक स्थापना डॉ. मानवेन्द्र पाल ने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद जांच शुरू कि गई। प्रथम दृष्टया जांच में अस्पताल का रजिस्ट्रेशन नहीं मिला।