Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

यूपी: सब्जी में नमक ज्यादा होने पर घर में 'महाभारत'! सास ने बहू को पीटा, थाने पहुंचा मामला

By Digital Desk Edited By: Vivek Shukla
Updated: Wed, 26 Aug 2026 11:22 AM (IST)

सिद्धार्थनगर में सब्जी में नमक अधिक होने पर सास ने बहू की पिटाई कर दी, जिसके बाद मामला थाने पहुंचा। पुलिस के समझाने और सास के प्यार से मनाने पर बहू का गुस्सा शांत हुआ और दोनों ने सुलह कर ली।

AI Image

AI Image

HighLights

  1. सब्जी में नमक अधिक होने पर सास ने बहू को पीटा।

  2. मामला सदर थाने पहुंचा, पुलिस ने दोनों को समझाया।

  3. सास के प्यार से मनाने पर बहू का गुस्सा शांत हुआ।

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। सब्जी में नमक अधिक होने से नाराज सास ने बहू की पिटाई कर दी। मारपीट की शिकायत लेकर बहू मंगलवार को सदर थाने पहुंची। महिला पुलिसकर्मियों ने दोनों पक्षों को बैठाकर काफी देर तक समझाने का प्रयास किया। बाद में सास के प्यार से समझाने पर बहू का गुस्सा शांत हुआ और दोनों राजी-खुशी घर लौट गईं।

सदर थाना क्षेत्र के महदेवा गांव निवासी महिला ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि मंगलवार दोपहर उसने भोजन बनाया था। भोजन परोसने के बाद सास ने सब्जी में नमक अधिक होने की बात कही। इसी को लेकर वह नाराज हो गईं। आरोप है कि गुस्से में सास ने बहू को थप्पड़ मारने के साथ लात-घूंसों से पीटा। इससे बहू को चोटें आईं और वह काफी आहत हुई।

विवाद बढ़ने पर मामला थाने पहुंच गया। महिला पुलिसकर्मियों ने दोनों पक्षों को थाने में बैठाकर मामले की जानकारी ली। दोनों के बीच विवाद का कारण समझने के बाद सुलह-समझौते का प्रयास शुरू किया गया। काफी देर तक बहू नाराज रही।

यह भी पढ़ें- सिद्धार्थनगर में सरयू नहर में डूबा 11 वर्षीय बालक, परिवार में मातम

इसी दौरान सास ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और समझाया। इसके बाद बहू का गुस्सा शांत हो गया। एसएचओ सदर मिथलेश कुमार राय ने बताया कि सास-बहू के बीच मारपीट का मामला थाने पहुंचा था। दोनों पक्षों में समझौता करा दिया गया है।