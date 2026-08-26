यूपी: सब्जी में नमक ज्यादा होने पर घर में 'महाभारत'! सास ने बहू को पीटा, थाने पहुंचा मामला

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। सब्जी में नमक अधिक होने से नाराज सास ने बहू की पिटाई कर दी। मारपीट की शिकायत लेकर बहू मंगलवार को सदर थाने पहुंची। महिला पुलिसकर्मियों ने दोनों पक्षों को बैठाकर काफी देर तक समझाने का प्रयास किया। बाद में सास के प्यार से समझाने पर बहू का गुस्सा शांत हुआ और दोनों राजी-खुशी घर लौट गईं।

सदर थाना क्षेत्र के महदेवा गांव निवासी महिला ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि मंगलवार दोपहर उसने भोजन बनाया था। भोजन परोसने के बाद सास ने सब्जी में नमक अधिक होने की बात कही। इसी को लेकर वह नाराज हो गईं। आरोप है कि गुस्से में सास ने बहू को थप्पड़ मारने के साथ लात-घूंसों से पीटा। इससे बहू को चोटें आईं और वह काफी आहत हुई।