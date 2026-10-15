सिद्धार्थगर में राप्ती नदी में मिला लापता युवक का शव, हाथ में कपड़ा बंधा होने से हत्या की आशंका

जागरण संवाददाता, बांसी। राप्ती नदी में लापता हुए युवक का शव दो दिन बाद गुरुवार को बिमौआ गांव के पास उतराता मिला। मृतक की पहचान गोल्हौरा गांव निवासी शक्ति प्रसाद के रूप में हुई। शव के हाथ में कपड़ा बंधा मिलने से मौत की परिस्थितियां संदिग्ध हो गई हैं। मंगलवार सुबह तिघरा घाट के पास नदी में कूदने की सूचना के बाद से युवक की तलाश की जा रही थी। अब शव मिलने के साथ ही हाथ में कपड़ा बंधे होने का पहलू जांच के केंद्र में आ गया है।

मंगलवार सुबह शक्ति प्रसाद के राप्ती नदी में कूदने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस, एनडीआरएफ और स्थानीय ग्रामीणों ने तलाश अभियान शुरू किया। दो दिन तक नदी में खोजबीन के बावजूद युवक का पता नहीं चल सका। गुरुवार को बिमौआ गांव के पास नदी में शव उतराता दिखाई देने पर इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे स्वजन ने शव की पहचान शक्ति प्रसाद के रूप में की।