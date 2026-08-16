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सिद्धार्थनगर में 400 एकड़ में बनने वाले इंडस्ट्रियल हब की कवायद तेज, 3 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार

By Jitendra N Pandey Edited By: Sachin Sharma
Updated: Sun, 16 Aug 2026 06:33 PM (IST)

सिद्धार्थनगर में प्रस्तावित नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए यूपीसीडा को सिरवत गांव की भूमि पसंद आ गई है। अब जिला प्रशासन सोमवार को भूमि की दरें उपलब्ध कराएगा।

यह तस्वीर AI जेनेरेटेड है

यह तस्वीर AI जेनेरेटेड है

HighLights

  1. यूपीसीडा को सिरवत गांव की 400 एकड़ भूमि पसंद आई।

  2. जिला प्रशासन सोमवार को भूमि की दरें उपलब्ध कराएगा।

  3. औद्योगिक क्षेत्र से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, अर्थव्यवस्था सुधरेगी।

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। जिले में प्रस्तावित नए औद्योगिक क्षेत्र को लेकर उम्मीदें अब और मजबूत हो गई हैं। सनई-पकड़ी मार्ग पर स्थित सिरवत गांव की भूमि यूपीसीडा की टीम को पसंद आने के बाद परियोजना को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रक्रिया तेज होने लगी है।

शुक्रवार को स्थलीय निरीक्षण के दौरान टीम ने भूमि की स्थिति, पहुंच और औद्योगिक उपयोग की संभावनाओं को परखा था। अब जिला प्रशासन सोमवार को सिरवत समेत संबंधित भूमि की दरें यूपीसीडा को उपलब्ध कराएगा। इसके बाद यूपीसीडा की टीम परियोजना की अगली तैयारी शुरू करेगी।

यूपीसीडा के क्षेत्रीय प्रबंधक धर्मचंद्र ने बताया कि सनई-पकड़ी मार्ग स्थित सिरवत की भूमि टीम को उपयुक्त लगी है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए यूपीसीडा को 400 एकड़ से अधिक भूमि की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि मौखिक वार्ता में अभी तक भूमि की जो दर सामने आई है, वह बहुत महंगी नहीं हैं।

इसलिए पहले जहां 100 एकड़ भूमि अधिग्रहीत होनी थी, अब वहां 400 एकड़ से अधिक भूमि अधिग्रहित किए जाने की संभावना बन रही है। हालांकि भूमि की वास्तविक दर प्रशासन से मिलने और आगे की प्रक्रिया के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। जिले में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित होने की कवायद मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शुरू हुई है।

लंबे समय से जिले में बड़े औद्योगिक निवेश की कमी के कारण जिले के करीब तीन लाख युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे शहरों की ओर जाना पड़ता है। ऐसे में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा बदलाव ला सकती है। कृषि प्रधान जिले में धान, गेहूं, सब्जी और अन्य कृषि उत्पादों पर आधारित प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।

इससे किसानों को स्थानीय स्तर पर बाजार मिलने और उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त होने की उम्मीद है। यूपीसीडा की टीम अब प्रशासन से भूमि की दर मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया पर काम करेगी। इसमें भूमि की उपलब्धता, अधिग्रहण योग्य क्षेत्र, स्वामित्व और अन्य जरूरी पहलुओं का परीक्षण शामिल होगा।

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परियोजना के आकार को देखते हुए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। प्रशासन और यूपीसीडा के बीच समन्वय से यह प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है। सांसद डुमरियागंज जगदंबिका पाल भी परियोजना को लेकर पहल कर रहे हैं। उनके स्तर से औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

परियोजना से क्षेत्र को क्या मिलेगा

  • रोजगार: स्थानीय युवाओं के लिए उद्योगों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
  • किसानों को बाजार: कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और बिक्री के लिए स्थानीय स्तर पर बाजार विकसित होगा।
  • निवेश: औद्योगिक क्षेत्र बनने से जिले में निजी निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है।
  • परिवहन कारोबार: माल ढुलाई, गोदाम और परिवहन से जुड़े कारोबार को गति मिल सकती है।
  • स्थानीय व्यापार: होटल, दुकान, मरम्मत, सेवा और अन्य छोटे कारोबारों की मांग बढ़ेगी।
  • क्षेत्रीय विकास: सड़क, बिजली, पानी जैसी आधारभूत सुविधाओं के विस्तार को भी गति मिलने की उम्मीद है।


यूपीसीडा की टीम जमीन देखकर जा चुकी है। उसने सिरवत क्षेत्र की भूमि का सर्किल रेट मांगा है। उसे जल्द भेज दिया जाएगा। ओद्योगिक क्षेत्र स्थापित होने से जिले में निवेश के लिए नया आधार तैयार होगा। इससे लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों के साथ भंडारण, परिवहन तथा अन्य सहायक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है।

                                                                        गौरव श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी