सिद्धार्थनगर में 400 एकड़ में बनने वाले इंडस्ट्रियल हब की कवायद तेज, 3 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। जिले में प्रस्तावित नए औद्योगिक क्षेत्र को लेकर उम्मीदें अब और मजबूत हो गई हैं। सनई-पकड़ी मार्ग पर स्थित सिरवत गांव की भूमि यूपीसीडा की टीम को पसंद आने के बाद परियोजना को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रक्रिया तेज होने लगी है।

शुक्रवार को स्थलीय निरीक्षण के दौरान टीम ने भूमि की स्थिति, पहुंच और औद्योगिक उपयोग की संभावनाओं को परखा था। अब जिला प्रशासन सोमवार को सिरवत समेत संबंधित भूमि की दरें यूपीसीडा को उपलब्ध कराएगा। इसके बाद यूपीसीडा की टीम परियोजना की अगली तैयारी शुरू करेगी।

यूपीसीडा के क्षेत्रीय प्रबंधक धर्मचंद्र ने बताया कि सनई-पकड़ी मार्ग स्थित सिरवत की भूमि टीम को उपयुक्त लगी है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए यूपीसीडा को 400 एकड़ से अधिक भूमि की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि मौखिक वार्ता में अभी तक भूमि की जो दर सामने आई है, वह बहुत महंगी नहीं हैं।

इसलिए पहले जहां 100 एकड़ भूमि अधिग्रहीत होनी थी, अब वहां 400 एकड़ से अधिक भूमि अधिग्रहित किए जाने की संभावना बन रही है। हालांकि भूमि की वास्तविक दर प्रशासन से मिलने और आगे की प्रक्रिया के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। जिले में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित होने की कवायद मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शुरू हुई है।

लंबे समय से जिले में बड़े औद्योगिक निवेश की कमी के कारण जिले के करीब तीन लाख युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे शहरों की ओर जाना पड़ता है। ऐसे में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा बदलाव ला सकती है। कृषि प्रधान जिले में धान, गेहूं, सब्जी और अन्य कृषि उत्पादों पर आधारित प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।

इससे किसानों को स्थानीय स्तर पर बाजार मिलने और उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त होने की उम्मीद है। यूपीसीडा की टीम अब प्रशासन से भूमि की दर मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया पर काम करेगी। इसमें भूमि की उपलब्धता, अधिग्रहण योग्य क्षेत्र, स्वामित्व और अन्य जरूरी पहलुओं का परीक्षण शामिल होगा।