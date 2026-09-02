सिद्धार्थनगर में ई-रिक्शा चालक की हत्या का राज खुला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोली पोल

जागरण संवाददाता, शोहरतगढ़। ढेबरुआ थाना क्षेत्र के मुंहचुरवा घाट से लापता ई-रिक्शा चालक हरिश्चंद्र अग्रहरि की मौत हादसा नहीं, बल्कि बेरहमी से की गई हत्या प्रतीत हो रही है। पोस्टमार्टम के दौरान उसके शरीर पर मिले गंभीर घावों ने घटना को और सनसनीखेज बना दिया है।

सीने के दाईं ओर धारदार हथियार से किया गया गहरा घाव मिला है। गर्दन की नस भी कटी हुई थी। चोटों की प्रकृति देखकर प्रथम दृष्टया पुलिस हत्या की आशंका को मजबूत मान रही है। हालांकि मौत की अंतिम वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगी।

इटवा थाना क्षेत्र के कपिया गांव निवासी हरिश्चंद्र अग्रहरि पुत्र रामगुलाम रविवार रात सवारी लेने के लिए ई-रिक्शा लेकर घर से निकले थे। देर रात तक घर नहीं पहुंचे तो स्वजन ने उनकी तलाश शुरू की। मुंहचुरवा घाट के पास उनका ई-रिक्शा और चप्पल लावारिस हालत में मिले। ई-रिक्शा पर खून के छींटे भी पाए गए थे। इसके बाद हत्या की आशंका जताते हुए मृतक के चचेरे भाई दिनेश की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था।