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सिद्धार्थनगर में ई-रिक्शा चालक की हत्या का राज खुला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोली पोल

By Digital Desk Edited By: Vivek Shukla
Updated: Wed, 02 Sep 2026 01:02 PM (IST)

सिद्धार्थनगर में लापता ई-रिक्शा चालक हरिश्चंद्र अग्रहरि की मौत हादसा नहीं, बल्कि बेरहमी से की गई हत्या निकली, जिसका खुलासा ...और पढ़ें

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

HighLights

  1. ई-रिक्शा चालक हरिश्चंद्र अग्रहरि की बेरहमी से हत्या।

  2. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर मिले गहरे घाव।

  3. पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी, जांच जारी।

जागरण संवाददाता, शोहरतगढ़। ढेबरुआ थाना क्षेत्र के मुंहचुरवा घाट से लापता ई-रिक्शा चालक हरिश्चंद्र अग्रहरि की मौत हादसा नहीं, बल्कि बेरहमी से की गई हत्या प्रतीत हो रही है। पोस्टमार्टम के दौरान उसके शरीर पर मिले गंभीर घावों ने घटना को और सनसनीखेज बना दिया है।

सीने के दाईं ओर धारदार हथियार से किया गया गहरा घाव मिला है। गर्दन की नस भी कटी हुई थी। चोटों की प्रकृति देखकर प्रथम दृष्टया पुलिस हत्या की आशंका को मजबूत मान रही है। हालांकि मौत की अंतिम वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगी।

इटवा थाना क्षेत्र के कपिया गांव निवासी हरिश्चंद्र अग्रहरि पुत्र रामगुलाम रविवार रात सवारी लेने के लिए ई-रिक्शा लेकर घर से निकले थे। देर रात तक घर नहीं पहुंचे तो स्वजन ने उनकी तलाश शुरू की। मुंहचुरवा घाट के पास उनका ई-रिक्शा और चप्पल लावारिस हालत में मिले। ई-रिक्शा पर खून के छींटे भी पाए गए थे। इसके बाद हत्या की आशंका जताते हुए मृतक के चचेरे भाई दिनेश की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था।

नदी में सोमवार को चला था सघन तलाशी अभियान
हरिश्चंद्र की तलाश में सोमवार को तीन थानों की पुलिस के साथ एसडीआरएफ की टीम ने बूढ़ी राप्ती नदी में सघन अभियान चलाया था। नाव के सहारे नदी के कई हिस्सों में खोजबीन की गई। आसपास के घाटों और संभावित स्थानों पर भी तलाश की गई, लेकिन देर शाम तक उसका पता नहीं चला।

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सात किमी दूर सोनबरसा घाट पर मिला शव
मंगलवार सुबह कठेला थाना क्षेत्र के सोनबरसा घाट पर बूढ़ी राप्ती नदी में शव मिलने की सूचना पर पुलिस और स्वजन पहुंचे। शव की पहचान हरिश्चंद्र के रूप में हुई। पोस्टमार्टम में सामने आए गहरे घावों ने घटना को और गंभीर बना दिया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि हत्या कहां और किसने की। ई-रिक्शा में मिले खून के छींटों और सोनबरसा घाट पर मिले शव के बीच संबंध की भी पड़ताल की जा रही है। हत्या के पीछे की वजह और आरोपितों तक पहुंचने के लिए पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है।

शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है।

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-दुर्गा प्रसाद, प्रभारी निरीक्षक ढेबरुआ