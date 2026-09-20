सिद्धार्थनगर में एटीएस का खुलासा, मकसूद ने बनाया था 'कैप्टन एम नेटवर्क', घर वालों को भी नहीं थी हरकतों की भनक

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। आतंकवाद निरोधी दस्ता (एटीएस) के हत्थे चढ़ा मकसूद अली ऑनलाइन गेम खेलने के नाम पर पाकिस्तानी हैकरों के संपर्क में था। इंटरनेट पर सक्रियता के दौरान उसके संपर्कों का दायरा लगातार बढ़ता गया। वह कोडिंग और हैकिंग सीखने के साथ ही कई ऐसे वाट्सएप समूहों से जुड़ा था, जिनमें पाकिस्तानी नंबर शामिल थे।

दावा है कि पढ़ाई के बहाने लंबे समय तक मोबाइल में व्यस्त रहने वाले मकसूद की इन गतिविधियों की भनक घर वालों को भी नहीं थी। बांसी कोतवाली क्षेत्र के मधवापुर निवासी 19 वर्षीय मकसूद अली की गिरफ्तारी के बाद उसकी आनलाइन गतिविधियों की परतें खुल रही हैं। एटीएस की पूछताछ में पता चला कि आनलाइन गेम खेलते हुए वह पाकिस्तान के कुछ हैकरों के संपर्क में आ गया।

बातचीत और तकनीकी जानकारी साझा करने का सिलसिला बढ़ता गया। उसने हैकिंग से जुड़े उपकरण भी तैयार करने का प्रयास किया। उसके दो वाट्सएप नंबरों और पाकिस्तान के संदिग्ध समूहों से जुड़ने की जानकारी सामने आई है। मकसूद ने कैप्टन एम नेटवर्क नाम से एक सुरक्षित साधन तैयार किया था, जिसका इस्तेमाल आपस में संपर्क रखने के लिए किया जाता था।