मुंबई की आग ने बुझाए सिद्धार्थनगर के दो घरों के चिराग, गांव में पसरा मातम

जागरण संवाददाता, इटवा। मुंबई के साकीनाका क्षेत्र में हुए भीषण अग्निकांड ने सिद्धार्थनगर जिले के इटवा क्षेत्र स्थित पिपरी बुजुर्ग गांव के दो परिवारों की खुशियां छीन लीं। हादसे में गांव के दो युवकों की मृत्यु हो गई। दोनों मुंबई में एक ही परिसर में मजदूरी करते थे। शनिवार को दूसरे युवक की भी मृत्यु होने की सूचना गांव पहुंची तो स्वजन में चीख-पुकार मच गई। हादसे से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।

मुंबई के साकीनाका स्थित रसीद कंपाउंड में 20 अक्टूबर की रात भीषण आग लग गई थी। इस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी, जबकि चार लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे। मृतकों में एक की पहचान इटवा ब्लाक के पिपरी बुजुर्ग गांव निवासी 30 वर्षीय राजेश पुत्र मुन्नी लाल के रूप में हुई थी। वहीं, गंभीर रूप से झुलसे लोगों में शामिल इसी गांव के 24 वर्षीय तौफीक पुत्र साबिर ने शनिवार को उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।