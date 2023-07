Siddharthnagar Weather Update: झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, उमस भरी गर्मी से मिली राहत; खिल उठे किसान

Today Gorakhpur Weather News Update सिद्धार्थनगर वासियों को पांच दिन की उमस भरी गर्मी के बाद आज राहत मिली है। यहां सुबह से झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के चलते किसानों में काफी खुशी का माहौल है। उनका कहना है कि यह बारिश धान की रोपाई के लिए काफी लाभदायक साबित होगी। बारिश में किसानों ने रोपाई तेज कर दी है।

शहर के बैंक रोड पर बारिश से बचने के लिए सुरक्षित जगह दौड़ता कर जाता युवक। -जागरण

सिद्धार्थनगर, जागरण संवाददाता। सिद्धार्थनगर जिले में गुरुवार सुबह से जारी झमाझम बारिश के चलते मौसम सुहावना हो गया है। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। बारिश के चलते किसान उत्साहित नजर आ रहे हैं। उन्होंने खेतों में अपनी रोपाई तेज कर दी है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। गर्मी से मिली राहत पिछले पांच दिनों से लोग उमस भरी गर्मी से परेशान थे। आसमान में बादल उमड़-घुमड़ रहे थे, लेकिन बारिश न होने के कारण उमस बढ़ गई थी। सुबह नौ बजे से अचानक तेज बारिश के साथ मौसम लोगों के लिए राहत भरा हो गया है। सर्वाधिक उत्साहित किसान नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि हल्की से मध्यम बारिश होने पर उनकी फसलों को लाभ मिलेगा। अभी बहुत से किसान रोपाई नहीं कर सके हैं। इससे उन्हें राहत रहेगी। उन्हें रोपाई करने में मदद मिलेगी। क्या कहते हैं मौसम विशेषज्ञ मौसम विशेषज्ञ अतुल सिंह ने बताया कि गुरुवार को सिद्धार्थनगर सहित आसपास के जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। उन्होंने बताया कि राजस्थान एवं हरियाणा के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण के कारण मानसून द्रोण पूर्वी क्षोर के उत्तर की सरक गई है। इसके चलते मध्यम से भारी बारिश हो सकती है।

