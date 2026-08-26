सिद्धार्थनगर : शिकायत करने पर महिला टीचर ने छात्रा को कमरे में बंद करके पीटा, मुंह में डंडा डालने का आरोप

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। बर्डपुर स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में कक्षा छह की 12 वर्षीय छात्रा के साथ शिक्षिका द्वारा कथित रूप से अमानवीय व्यवहार किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि शिक्षिका ने छात्रा को कमरे में बंद कर उसके मुंह में डंडा डालकर पिटाई की। शिकायत पेटिका में शिक्षिका के विरुद्ध पत्र डालने के बाद घटना को अंजाम दिए जाने का आरोप है।

मारपीट में छात्रा के मुंह के अंदर चोट आई है। घटना के बाद छात्रा के स्वजन उसे विद्यालय से घर ले गए। मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रभारी वार्डेन ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है। बीएसए ने जांच कराने और आरोप सही मिलने पर संबंधित शिक्षिका के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की बात कही है।

आए दिन डराती-धमकाती थी अध्यापिका पीड़ित छात्रा लोटन विकास खंड के एक गांव की रहने वाली है। उसकी मां ने बताया कि बेटी विद्यालय में रहकर पढ़ाई करती है। आरोप है कि वहां तैनात सहायक अध्यापिका छात्रा को आए दिन डराती-धमकाती थीं। छात्रा ने शिक्षिका के व्यवहार से परेशान होकर विद्यालय की शिकायत पेटिका में उनके विरुद्ध पत्र डाल दिया था।

आरोप है कि रविवार को इसी बात से नाराज शिक्षिका उसे कमरे में ले गईं और दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद उसके साथ मारपीट की गई और मुंह में डंडा डाल दिया गया। इससे उसके मुंह में घाव हो गया। मां के अनुसार, मंगलवार को छात्रा के पिता उसे विद्यालय से घर लाने पहुंचे।

इसी दौरान उन्हें बेटी के साथ हुई घटना की जानकारी हुई। बच्ची को घर ले जाने के बाद स्वजन ने मामले की शिकायत पुलिस के आपातकालीन नंबर 112 पर भी की। छात्रा का आरोप है कि संबंधित शिक्षिका विद्यालय की अन्य छात्राओं के साथ भी मारपीट करती हैं। इससे छात्राओं में भय का माहौल बना हुआ है।

घटना से अन्य अभिभावक भी चिंतित मामले के सामने आने के बाद विद्यालय की व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि छात्राओं की शिकायतों की जांच के दौरान शिकायत पेटिका में कई पत्र मिले थे। इसी क्रम में पीड़ित छात्रा ने भी अपनी शिकायत लिखी थी। घटना के बाद कुछ अभिभावकों द्वारा अपनी बच्चियों को विद्यालय से घर ले जाने की बात कहे जाने की जानकारी भी सामने आई है। हालांकि, इन आरोपों की विभागीय जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।