सिद्धार्थनगर में थाना अध्यक्ष समेत चार सिपाही निलंबित, मुकदमे की तैयारी; यह है पूरा मामला

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन के दौरान घायल हुए युवक अवनीश पटेल प्रकरण में बड़ी कार्रवाई हुई है। डीआइजी बस्ती रेंज संजीव त्यागी ने जांच के बाद मोहाना थाना अध्यक्ष रोहित उपाध्याय समेत चार सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। जांच में पाया गया कि विसर्जन की रात सिपाही युवक को अपने साथ बाइक पर ले गए थे, जिसके बाद वह गंभीर अवस्था में मिला था।

डीआइजी संजीव त्यागी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पुलिसकर्मियों की लापरवाही और संलिप्तता स्पष्ट रूप से सामने आई है। उन्होंने निर्देश दिया है कि पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर सभी दोषी सिपाहियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाए।

घायल युवक अवनीश पटेल, जो नगर पंचायत कपिलवस्तु वार्ड नंबर चार गांधीनगर निवासी है, का उपचार अभी भी केजीएमयू लखनऊ में चल रहा है। इससे पहले पीड़ित के पिता अशोक पटेल ने आरोप लगाया था कि लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन के दौरान गुरुवार रात पुलिसकर्मी उनके पुत्र को साथ ले गए थे और कुछ देर बाद वह घायल अवस्था में पेट्रोल पंप के पास मिला।