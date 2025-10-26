Language
    सिद्धार्थनगर में थाना अध्यक्ष समेत चार सिपाही निलंबित, मुकदमे की तैयारी; यह है पूरा मामला

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 02:36 PM (IST)

    सिद्धार्थनगर में लक्ष्मी विसर्जन के दौरान युवक अवनीश पटेल के घायल होने के मामले में डीआईजी बस्ती रेंज ने मोहाना थाना अध्यक्ष सहित चार सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। जांच में पुलिसकर्मियों की लापरवाही पाई गई, जिसके चलते यह कार्रवाई हुई। घायल युवक का इलाज लखनऊ में चल रहा है और दोषी सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं।

    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन के दौरान घायल हुए युवक अवनीश पटेल प्रकरण में बड़ी कार्रवाई हुई है। डीआइजी बस्ती रेंज संजीव त्यागी ने जांच के बाद मोहाना थाना अध्यक्ष रोहित उपाध्याय समेत चार सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। जांच में पाया गया कि विसर्जन की रात सिपाही युवक को अपने साथ बाइक पर ले गए थे, जिसके बाद वह गंभीर अवस्था में मिला था।

    डीआइजी संजीव त्यागी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पुलिसकर्मियों की लापरवाही और संलिप्तता स्पष्ट रूप से सामने आई है। उन्होंने निर्देश दिया है कि पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर सभी दोषी सिपाहियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाए।

    घायल युवक अवनीश पटेल, जो नगर पंचायत कपिलवस्तु वार्ड नंबर चार गांधीनगर निवासी है, का उपचार अभी भी केजीएमयू लखनऊ में चल रहा है। इससे पहले पीड़ित के पिता अशोक पटेल ने आरोप लगाया था कि लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन के दौरान गुरुवार रात पुलिसकर्मी उनके पुत्र को साथ ले गए थे और कुछ देर बाद वह घायल अवस्था में पेट्रोल पंप के पास मिला।

     प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक डा. अभिषेक महाजन ने पहले ही जांच सीओ सदर विश्वजीत शौर्य को सौंपी थी। बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी ने स्वयं इसकी जांच की।