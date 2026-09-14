सिद्धार्थनगर में 75 करोड़ से चौड़ी होंगी 4 प्रमुख सड़कें, 300 गांवों को मिलेगा सीधा फायदा

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। जिले में सड़क संपर्क व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए चार प्रमुख मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का रास्ता साफ हो गया है। करीब 29.17 किलोमीटर लंबाई वाले इन मार्गों के कार्यों पर 73 करोड़ 93 लाख 40 हजार रुपये खर्च होने का अनुमान है।

इनसे जिले के करीब 300 गांवों को सीधा लाभ मिलेगा। 10 सितंबर को प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में हुई बैठक में सिद्धार्थनगर से संबंधित इन कार्यों को विभागीय व्यय वित्त समिति के समक्ष रखा गया था। समिति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

इनमें पंचमोहनी-खोरिया-बेवा मार्ग के 12.125 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण पर 23 करोड़ 51 लाख 30 हजार रुपये खर्च होने का अनुमान है। कठेला-बढ़या-जनिहवा बहादुरपुर मार्ग के 4.800 किलोमीटर हिस्से के लिए 15 करोड़ 21 लाख 75 हजार रुपये की लागत प्रस्तावित है।

दोनों कार्य बस्ती मंडल से संबंधित सूची में शामिल हैं। इसी तरह भडरिया-बढ़नी चाफा मार्ग के 9.500 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण पर 24 करोड़ 90 लाख 59 हजार रुपये तथा शोहरतगढ़-नेपाल सीमा (शोहरतनाथ मंदिर) मार्ग के अवशेष 2.750 किलोमीटर हिस्से पर 10 करोड़ 29 लाख 76 हजार रुपये खर्च होने का अनुमान है।