सिद्धार्थनगर में मदरसे के शिक्षक को पुलिस ने उठाया, गांव में मची अफरातफरी

जागरण संवाददाता, डुमरियागंज। बलरामपुर जिले की पचपेड़वा थाने की पुलिस ने जिले के एक मदरसा शिक्षक को उठाया है। सोमवार को त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के मुबारकपुर उर्फ फलफली गांव में पहुंची पचपेड़वा थाने की पुलिस ने गांव निवासी मोईद खां को हिरासत में लेकर चली गई। अचानक हुई इस कार्रवाई से गांव में खलबली मच गई। पुलिस वाहन के गांव से निकलते ही तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं और लोग मामले को लेकर कयास लगाने लगे।

बलरामपुर जिले में नवंबर में एमडीएम से जुड़ा एक 11 करोड़ का घोटाला सामने आया। इसमें पता चला कि बलरामपुर जिले के तत्कालीन जिला समन्वयक एमडीएम फिरोज अहमद पिछले 10 वर्षों से करीब एक दर्जन विद्यालय व मदरसों को कनवर्जन कास्ट बढ़ाकर दे रहे थे। इस तरह से कुल 11 करोड़ रुपये का गबन किया गया था।

इस आरोप में कुल 44 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। पचपेड़वा थाने की पुलिस उसी सिलसिले में मोईद खां पुत्र अब्दुल्ल रशीद खां को अपने साथ ले गयी है। मोईद बलरामपुर जनपद के मधनगर क्षेत्र में स्थित मदरसा फारूकिया में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात हैं।

एमडीएम घोटाले में आरोपितों में मदरसा फारूकिया के प्रबंधक व प्रधानाध्यापक का भी नाम शामिल है। पुलिस प्रबंधक को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि प्रधानाध्यापक अब तक फरार बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार फरार प्रधानाध्यापक से मोईद खां के मोबाइल फोन पर बातचीत हुई थी।

इधर, कार्रवाई के बाद गांव में तनाव जैसा माहौल बना रहा। ग्रामीणों का कहना है कि यदि नामजद नहीं है तो इस तरह उठाया जाना कई सवाल खड़े करता है। लोग यह जानने को बेचैन हैं कि पुलिस पूछताछ के बाद क्या नया खुलासा सामने आएगा।