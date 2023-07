सिद्धार्थनगर: प्रसव के दौरान जच्चा-बच्चा की मौत, प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप; CMO ने कहा- होगी कार्रवाई

कस्बे में डॉ. शबनम यहिया अस्पताल संचालित है। चिकित्सक की डिग्री भी बीयूएमएस की है। अस्पताल पर खुनियांव ब्लाक के ग्राम कुनगाई निवासी पंकज दुबे अपनी पत्नी 24 वर्षीय सुषमा दुबे को प्रसव पीड़ा के चलते भर्ती कराया। स्वजन का आरोप है कि महिला को भर्ती करके डॉक्टर शबनम कहीं पर चली गईं। इस बीच प्रसव पीड़ा हुई तो अस्पताल के अन्य स्टाफ ने प्रसव कराने की कोशिश की।

हंगामे के बाद मौके पर भीड़ और मौजूद अधिकारी।

इटवा (सिद्धार्थनगर) जागरण संवाददाता: इटवा कस्बे में एक निजी चिकित्सालय में प्रसव के दौरान जच्चा-बच्चा की मंगलवार की देर शाम मौत हो गई। स्वजन ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मौके पर एसडीएम, पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की स्थानीय टीम पहुंच गई है। सीएमओ के निर्देश पर एसीएमओ डॉ. एमएम त्रिपाठी व डॉ. बीएन चतुर्वेदी घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। सीएमओ ने बताया कि अस्पताल का पंजीकरण नहीं है। अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कस्बे में डॉ. शबनम यहिया अस्पताल संचालित है। चिकित्सक की डिग्री भी बीयूएमएस की है। अस्पताल पर खुनियांव ब्लाक के ग्राम कुनगाई निवासी पंकज दुबे अपनी पत्नी 24 वर्षीय सुषमा दुबे को प्रसव पीड़ा के चलते भर्ती कराया। स्वजन का आरोप है कि महिला को भर्ती करके डॉक्टर शबनम कहीं पर चली गईं। इस बीच प्रसव पीड़ा हुई तो अस्पताल के अन्य स्टाफ ने प्रसव कराने की कोशिश की। बच्चा होने के बाद खून अधिक निकलने लगा। इसकी जानकारी मौजूद स्टाफ ने डॉक्टर को दी। डॉक्‍टर के पहुंचने के पहले ही जच्चा और बच्चा की मृत्यु हो गई। इसके बाद स्वजन में आक्रोश व्याप्त हो उठा और अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत अधिकारियों से की। सीएचसी के प्रभारी अधीक्षक डा. बीके सिंह, एसडीएम करमेंद्र, प्रभारी निरीक्षक विजय बहादुर सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। खबर लिखे जाने तक मौके पर भीड़ एवं अधिकारी मौजूद थे।

Edited By: Vinay Saxena