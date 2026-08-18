सिद्धार्थनगर में खेल मैदान से हटा मदरसा का अवैध कब्जा, भोर में चला बुलडोजर

जागरण संवाददाता, बांसी, (सिद्धार्थनगर)। खेल के मैदान की जमीन पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ मंगलवार भोर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। छह बुलडोजरों के साथ पहुंची प्रशासनिक टीम ने मदरसा अरबिया जियाउन उलूम के भवन में किए गए कथित अवैध अतिक्रमण को करीब चार घंटे में हटा दिया। सुबह पांच बजे शुरू हुआ अभियान नौ बजे तक चला। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।

पथरा थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरा रामलाल स्थित गाटा संख्या 1028 में मदरसा अरबिया जियाउन उलूम संचालित हो रहा था। प्रशासन के अनुसार, खेल के मैदान की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर भवन का निर्माण किया गया था। भवन के एक हिस्से में मस्जिद भी बनी थी। मस्जिद का जो हिस्सा निजी भूमि पर था, उसे कार्रवाई से सुरक्षित रखा गया।

तहसीलदार के आदेश के बाद डीएम तक पहुंचा मामला

वर्ष 2023 में सरकार बनाम मदरसा प्रबंधक अब्दुल सलाम के मुकदमे में तहसीलदार ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। आदेश के विरुद्ध मदरसा प्रबंधन की ओर से जिलाधिकारी न्यायालय में अपील दाखिल की गई। प्रशासन के मुताबिक जिलाधिकारी ने भी अपील खारिज कर दी। इसके बाद तहसीलदार के आदेश के अनुपालन में मंगलवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई।