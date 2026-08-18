Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

सिद्धार्थनगर में खेल मैदान से हटा मदरसा का अवैध कब्जा, भोर में चला बुलडोजर

By Digital Desk Edited By: Vivek Shukla
Updated: Tue, 18 Aug 2026 11:37 AM (IST)

सिद्धार्थनगर के बांसी में खेल के मैदान की सरकारी जमीन पर बने मदरसा अरबिया जियाउन उलूम के कथित अवैध अतिक्रमण को मंगलवार भोर में बुलडोजर चलाकर हटा दिया गया। यह कार्रवाई करीब चार घंटे तक चली, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा और शांति व्यवस्था बनी रही।

HighLights

  1. मदरसा अरबिया जियाउन उलूम का अवैध अतिक्रमण हटाया गया।

  2. खेल के मैदान की सरकारी जमीन पर था कब्जा।

  3. चार घंटे चला बुलडोजर अभियान, शांतिपूर्ण कार्रवाई।

जागरण संवाददाता, बांसी, (सिद्धार्थनगर)। खेल के मैदान की जमीन पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ मंगलवार भोर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। छह बुलडोजरों के साथ पहुंची प्रशासनिक टीम ने मदरसा अरबिया जियाउन उलूम के भवन में किए गए कथित अवैध अतिक्रमण को करीब चार घंटे में हटा दिया। सुबह पांच बजे शुरू हुआ अभियान नौ बजे तक चला। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।

पथरा थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरा रामलाल स्थित गाटा संख्या 1028 में मदरसा अरबिया जियाउन उलूम संचालित हो रहा था। प्रशासन के अनुसार, खेल के मैदान की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर भवन का निर्माण किया गया था। भवन के एक हिस्से में मस्जिद भी बनी थी। मस्जिद का जो हिस्सा निजी भूमि पर था, उसे कार्रवाई से सुरक्षित रखा गया।

तहसीलदार के आदेश के बाद डीएम तक पहुंचा मामला
वर्ष 2023 में सरकार बनाम मदरसा प्रबंधक अब्दुल सलाम के मुकदमे में तहसीलदार ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। आदेश के विरुद्ध मदरसा प्रबंधन की ओर से जिलाधिकारी न्यायालय में अपील दाखिल की गई। प्रशासन के मुताबिक जिलाधिकारी ने भी अपील खारिज कर दी। इसके बाद तहसीलदार के आदेश के अनुपालन में मंगलवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई।

WhatsApp Image 2026-08-18 at 11.26.19 AM

मदरसे के सामने तैनात पुलिस फोर्स। जागरण 

 

पांच बजे पहुंची टीम, नौ बजे तक चला अभियान
मंगलवार भोर करीब पांच बजे तहसील और पुलिस प्रशासन की टीम छह बुलडोजरों के साथ मौके पर पहुंची। इसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। करीब चार घंटे चले अभियान में सरकारी भूमि पर किए गए निर्माण को हटा दिया गया। पुलिस की मौजूदगी के कारण मौके पर शांति व्यवस्था बनी रही। मदरसा पक्ष के लोगों का आरोप है कि उन्हें अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया और बिना नोटिस कार्रवाई की गई। उन्होंने कार्रवाई पर दुख जताया।

उपजिलाधिकारी डुमरियागंज विवेकानंद मिश्र ने बताया कि प्रशासनिक और न्यायिक प्रक्रिया के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।

यह भी पढ़ें- सिद्धार्थनगर में शादी का झांसा देकर 13 साल की किशोरी को ले गया युवक, विरोध करने पर परिवार वालों को दी धमकी