Siddharthnagar News: करंट की चपेट में आने से आशा कार्यकर्ता की मौत, गांव में मची सनसनी

जागरण संवाददाता, इटवा। करंट की चपेट में आई एक करीब 43 वर्षीय महिला की मृत्यु हो गई। महिला आशा कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत थी। वह इटवा थानांतर्गत ग्राम सुहेलवा की रहने वाली थी। आशा कार्यकर्ता प्रभावती अपने इकलौते 18 वर्षीय लड़के सूरज के साथ घर में रहती थीं। पति काशीराम की करीब दो वर्ष पहले मृत्यु हो गई थी। शनिवार की सुबह प्रभावती घर के कार्य में व्यस्त थीं। इस दौरान उनका हाथ कटे हुए केबिल पर चला गया, जिससे करंट ने चपेट में ले लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घटना के बाद आसपास पड़ोसियों, रिश्तेदारों की भीड़ जुट गई। आनन-फानन में महिला को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इटवा उपचार के लिए लाया गया। अधीक्षक डा.संदीप द्विवेदी ने मृत घोषित किया। आकस्मिक मृत्यु पर बेटे सहित स्वजन में मातम फैल गया, वहीं गांव में भी शोक की लहर दौड़ गई।