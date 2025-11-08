Siddharthnagar News: करंट की चपेट में आने से आशा कार्यकर्ता की मौत, गांव में मची सनसनी
इटवा में करंट लगने से एक आशा कार्यकर्ता की दुखद मृत्यु हो गई। 43 वर्षीय प्रभावती, जो सुहेलवा गांव की निवासी थीं, घर के काम करते समय करंट की चपेट में आ गईं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना से परिवार और गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, इटवा। करंट की चपेट में आई एक करीब 43 वर्षीय महिला की मृत्यु हो गई। महिला आशा कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत थी। वह इटवा थानांतर्गत ग्राम सुहेलवा की रहने वाली थी।
आशा कार्यकर्ता प्रभावती अपने इकलौते 18 वर्षीय लड़के सूरज के साथ घर में रहती थीं। पति काशीराम की करीब दो वर्ष पहले मृत्यु हो गई थी। शनिवार की सुबह प्रभावती घर के कार्य में व्यस्त थीं। इस दौरान उनका हाथ कटे हुए केबिल पर चला गया, जिससे करंट ने चपेट में ले लिया।
घटना के बाद आसपास पड़ोसियों, रिश्तेदारों की भीड़ जुट गई। आनन-फानन में महिला को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इटवा उपचार के लिए लाया गया। अधीक्षक डा.संदीप द्विवेदी ने मृत घोषित किया। आकस्मिक मृत्यु पर बेटे सहित स्वजन में मातम फैल गया, वहीं गांव में भी शोक की लहर दौड़ गई।
ब्लाक की आशा कार्यकर्ताओं एवं स्वास्थ्य कर्मियों में भी शोक छा गया। अस्पताल कर्मियों ने घटना से संबंधित सूचना स्थानीय पुलिस को दी। अस्पताल में पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पंचनामा की कार्रवाई पूर्ण करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
प्रभारी निरीक्षक श्याम सुंदर तिवारी ने बताया कि करंट की घटना में एक महिला की मृत्यु हुई है। विधिक कार्रवाई की जा रही है।
