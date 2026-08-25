आंगनबाड़ी सहायिका की नियुक्ति रद होने पर हंगामा, अधिकारियों पर रिश्वतखोरी का आरोप

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। आंगनबाड़ी सहायिका पद पर चयन के करीब दो माह बाद नियुक्ति निरस्त होने से मामला गरमा गया है।

खेसरहा ब्लाक के छितही गांव निवासी सुमन पत्नी बृज प्रताप ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को 12 अगस्त को शिकायती पत्र देकर बाल विकास परियोजना अधिकारी मनोज शुक्ल, ब्लाक कोआर्डिनेटर विजेंद्र मिश्रा और उनके चालक अनिल पांडेय पर चयन के लिए एक लाख रुपये लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने चयन बहाल करने के साथ आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।

सुमन के अनुसार, चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्होंने आठ मई 2026 को कार्यभार ग्रहण किया था और उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर कर रही थीं। आरोप है कि करीब एक माह बाद संबंधित कर्मचारियों ने उन्हें घर से बुलाकर कई कागजात पर हस्ताक्षर करा लिए।

बाद में जानकारी हुई कि उन्हीं हस्ताक्षरों से त्यागपत्र तैयार किया गया है। महिला का दावा है कि चयन में उनकी ओर से कोई गलती नहीं थी और नियुक्ति के लिए एक लाख रुपये लिए गए थे। उन्होंने मामले की जांच कराने की मांग की है।